RT в Telegram
Подпишись

Фицо: Украине придётся идти на компромисс для прекращения конфликта

Короткая ссылка
RT
Сдача территорий остаётся единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Для разрешения проблемы нужно найти «какой-то компромисс», а если киевские власти считают, что Россия «покинет Крым, Донбасс и Луганск», то это «нереалистично», заявил политик.
Фицо: Украине придётся идти на компромисс для прекращения конфликта
  • AP
  • © Omar Havana

На встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января, Фицо заявит, что выступает против членства Украины в НАТО, и предупредит украинские власти, что будет ветировать это решение. Принятие Украины в альянс лишь заложит основу для третьей мировой войны, убеждён словацкий премьер.

«Украина — это не независимая, не суверенная страна», — цитирует Фицо американская газета Politico. Политик добавил, что украинское государство находится под полным контролем Соединённых Штатов.

Роберт Фицо ранее сообщил, что лично заявит украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что Братислава не будет отправлять Киеву оружие, а передаст только гуманитарную помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить