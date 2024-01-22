Сдача территорий остаётся единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Для разрешения проблемы нужно найти «какой-то компромисс», а если киевские власти считают, что Россия «покинет Крым, Донбасс и Луганск», то это «нереалистично», заявил политик.

На встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января, Фицо заявит, что выступает против членства Украины в НАТО, и предупредит украинские власти, что будет ветировать это решение. Принятие Украины в альянс лишь заложит основу для третьей мировой войны, убеждён словацкий премьер.

«Украина — это не независимая, не суверенная страна», — цитирует Фицо американская газета Politico. Политик добавил, что украинское государство находится под полным контролем Соединённых Штатов.

Роберт Фицо ранее сообщил, что лично заявит украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что Братислава не будет отправлять Киеву оружие, а передаст только гуманитарную помощь.