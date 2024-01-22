Фицо: Украине придётся идти на компромисс для прекращения конфликта
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На встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января, Фицо заявит, что выступает против членства Украины в НАТО, и предупредит украинские власти, что будет ветировать это решение. Принятие Украины в альянс лишь заложит основу для третьей мировой войны, убеждён словацкий премьер.
«Украина — это не независимая, не суверенная страна», — цитирует Фицо американская газета Politico. Политик добавил, что украинское государство находится под полным контролем Соединённых Штатов.
Роберт Фицо ранее сообщил, что лично заявит украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что Братислава не будет отправлять Киеву оружие, а передаст только гуманитарную помощь.