Вице-спикер парламента Словакии обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
В своём Telegram-канале он отметил, что если бы США вместе с НАТО не приближались к границам России, то конфликта бы не произошло.
«Сегодня Запад проигрывает россиянам», — добавил Блаха.
Также он поддержал позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо и подчеркнул, что Украина находится под полным контролем США.
Ранее Фицо заявил, что сдача территорий остаётся единственным вариантом для Украины, если Киев желает завершить конфликт.