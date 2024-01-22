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Вице-спикер парламента Словакии обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта

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Вице-спикер Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Любош Блаха заявил, что Североатлантический альянс виноват в разжигании конфликта на Украине.
Вице-спикер парламента Словакии обвинил НАТО в разжигании украинского конфликта
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

В своём Telegram-канале он отметил, что если бы США вместе с НАТО не приближались к границам России, то конфликта бы не произошло.

«Сегодня Запад проигрывает россиянам», — добавил Блаха.

Также он поддержал позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо и подчеркнул, что Украина находится под полным контролем США.

Ранее Фицо заявил, что сдача территорий остаётся единственным вариантом для Украины, если Киев желает завершить конфликт.

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