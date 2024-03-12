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Пентагон: США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах

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Вашингтон не сможет долго оказывать помощь Украине за счёт экономии на старых контрактах по восполнению собственных складов.
Пентагон: США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах
  • © AP Photo / Carolyn Kaster

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, такой метод долгосрочной поддержки украинской армии является ненадёжным, передаёт РИА Новости.

«Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании», — добавил Райдер.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель.

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