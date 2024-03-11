Круговые вращения: почему глава МИД Германии поддержала идею обмена ракетами Taurus с Великобританией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. По её словам, подобные круговые обмены вооружением уже проходили. Ранее Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине. По мнению экспертов, прозападные политики в Берлине пытаются найти лазейки в этом вопросе, чтобы преодолеть сопротивление канцлера Олафа Шольца.

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» ракетами, в рамках которого Лондон может купить немецкие ракеты Taurus, чтобы, в свою очередь, передать Киеву британские ракеты Storm Shadow из своих запасов.

Об этом она заявила в эфире телеканала ARD.

«Это был бы вариант», — сказала Бербок, представляющая в правящей коалиции ФРГ партию зелёных.

Она отметила, что подобные круговые поставки уже осуществлялись с «другими материалами».

«Круговые поставки — это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим материалом некоторое время назад», — сказала она.

При этом пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт после интервью Бербок заявил, что позиция Германии по поставкам ракет Taurus на Украину не изменилась после предложения Лондона.

Политические решения

8 марта глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине.

Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок

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© Thomas Trutschel

Дискуссия о поставках ракет Taurus, которые Киев требует от ФРГ, продолжается с 2023 года. Эти ракеты имеют дальность стрельбы до 500 км и могут нести до 480 кг взрывчатки. Кроме того, Taurus может лететь на предельно низкой высоте, что мешает обнаружению ракеты радарами.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц последовательно выступает против передачи этих ракет Украине, мотивируя это тем, что киевский режим с их помощью будет наносить удары по целям в России, что приведёт к эскалации конфликта и втягиванию в него Германии.

В то же время целый ряд немецких политиков призывают передать Киеву ракеты Taurus: об этом говорят как представители входящих в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) и партии зелёных, так и представители находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

1 марта вопрос с ракетами Taurus снова оказался в центре внимания после того, как главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких высокопоставленных офицеров от 19 февраля.

На этой записи военные обсуждали в том числе возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ Шольца, а также удар ими по Крымскому мосту. В заявлениях немецких офицеров звучали слова о присутствии на Украине американских военных. Впоследствии немецкое оборонное ведомство подтвердило подлинность этой записи.

В Кремле, комментируя эту запись, отметили, что содержание разговора немецких офицеров подчёркивает прямую вовлечённость Запада в конфликт.

«Сама по себе (беседа военных. — RT) говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь всё более чем очевидно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спустя несколько дней после обнародования записи Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину, так как для контроля их применения требуется участие немецких военных, а это исключено, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Шольц подчеркнул, что невозможно поставлять оружие большой дальности и не думать, как будет осуществляться контроль за ним.

Позднее, 8 марта, германский министр обороны Борис Писториус заявил, что предоставление Киеву ракет дальнего действия и среди них немецких Taurus не станет решающим в конфликте на Украине и Берлин не намерен переходить эту линию.

Спираль эскалации

Заявления главы МИД ФРГ Бербок говорят о том, что проанглосаксонские элементы в правящей коалиции Германии пока так и не придумали, как обойти запрет Олафа Шольца на поставку ракет Taurus Киеву, отметил военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT.

Ракета Taurus

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© Matthias Balk

«Это всё попытки найти лазейку, напоминающие возню, а не реальные действия. Несмотря на все свои недостатки, Шольц твёрдо стоит на том, что ракеты Taurus у киевского режима оказаться не должны. Заявления отдельных членов его кабинета решающими по этому вопросу не являются. Шольц понимает, что потенциальная эскалация аукнется Германии как поставщику такого ударного вооружения. Если Британия и Франция, которые уже поставляют Киеву ракеты, ещё питают иллюзии по поводу своей безопасности за своим небольшим ядерным зонтиком, то у Берлина таких иллюзий нет. Шольц это понимает», — отметил эксперт.

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Ракеты Taurus, как и западные танки и другое вооружение, должны стать в представлении киевских властей своеобразным «волшебным» средством, которое якобы поможет Украине одержать верх, добавил Александр Хроленко.

«Но это очевидно не так. Оборонный комплекс России многократно превосходит возможности Запада по макропоказателям. Киеву и его западным идеологам кажется, что они с помощью Taurus смогут нанести чувствительный удар по России. Это бред, в который верят только в Киеве», — сказал собеседник RT.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в комментарии RT прояснил роль Дэвида Кэмерона и Великобритании в этой ситуации.

«Великобритания с самого начала была идеологом поставок на Украину дальнобойного ракетного вооружения. Не секрет, что Лондон сейчас курирует Европу в интересах США. Передача ракет Taurus с большим радиусом действия — в интересах поддержания конфликта, а значит, Великобритания заинтересована в том, чтобы эти ракеты так или иначе были поставлены Киеву. Кэмерон предлагает комбинацию, от которой сложно отказаться: «Давайте мы возьмём Taurus и отдадим свои Storm Shadow, а потом будет видно». Другими словами, это продолжение давления на Шольца. Ситуация схожа с той, когда в 2023 году немецкий канцлер упирался и не хотел поставлять танки Leopard, а потом поставил после аналогичного шага Великобритании и США», — рассказал эксперт.

Германия ходит вокруг вопроса о передаче украинцам ракет Taurus и изыскивает опосредованные пути его решения, так как их прямые поставки приведут к нежелательным последствиям, отметил в разговоре с RT политолог Михаил Александров.

«Это ракеты дальностью 500 км, и их передача иностранному государству будет означать, что Германия отказывается от принципа нераспространения ударного наступательного вооружения средней и малой дальности. В Берлине хотели модифицировать Taurus, чтобы ограничить их дальность, что решало бы этот вопрос, но сделать это, видимо, так и не получилось. Если они передадут эти ракеты, у России не будет ограничений на то, чтобы передать аналогичное вооружение странам, которые беспокоят Евросоюз и США. Поэтому Берлин сейчас играет с огнём», — подчеркнул эксперт.