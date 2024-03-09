МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине
- Gettyimages.ru
Об этом дипломат сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнёрами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине», — подчеркнул Кэмерон.
Таким образом он ответил, сможет ли Лондон помочь Берлину при решении вопросов, связанных с поставками ракет.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.