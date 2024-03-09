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МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания выражает свою готовность помочь Германии при решении проблем, связанных с поставками крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнёрами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине», — подчеркнул Кэмерон.

Таким образом он ответил, сможет ли Лондон помочь Берлину при решении вопросов, связанных с поставками ракет.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.

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