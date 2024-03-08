Минобороны ФРГ: поставки ВСУ ракет Taurus не определят исход конфликта

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.

Во время пресс-конференции в Хельсинки он подчеркнул, что Германия не желает быть воюющей стороной в украинском конфликте.

«Есть основная линия, которую мы не преступим: мы не будем воюющей стороной, поэтому Taurus пока не поставлены», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину.