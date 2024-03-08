Минобороны ФРГ: поставки ВСУ ракет Taurus не определят исход конфликта
- AFP
Во время пресс-конференции в Хельсинки он подчеркнул, что Германия не желает быть воюющей стороной в украинском конфликте.
«Есть основная линия, которую мы не преступим: мы не будем воюющей стороной, поэтому Taurus пока не поставлены», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину.