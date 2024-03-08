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Минобороны ФРГ: поставки ВСУ ракет Taurus не определят исход конфликта

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.
Минобороны ФРГ: поставки ВСУ ракет Taurus не определят исход конфликта
  • AFP

Во время пресс-конференции в Хельсинки он подчеркнул, что Германия не желает быть воюющей стороной в украинском конфликте.

«Есть основная линия, которую мы не преступим: мы не будем воюющей стороной, поэтому Taurus пока не поставлены», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину.

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