Песков высказался о разговоре офицеров ФРГ про удары ракетами по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.

По его словам, содержание разговора немецких офицеров подчёркивает прямую вовлечённость Запада в конфликт вокруг Украины.

«Вы знаете, что и определённый демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь всё более чем очевидно», — отметил Песков.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.