«Ещё два человека в реанимации»: двое взрослых и ребёнок погибли после атаки украинского БПЛА на окраине Белгорода

Три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли в результате атаки украинского беспилотника на окраине Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ночью 12 октября БПЛА упал на окраине Белгорода, фактически уничтожив два жилых дома и повредив ещё несколько строений. Также в результате взрыва пострадали два местных жителя: они находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

В ночь на 12 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны России, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, беспилотник упал и взорвался возле жилых строений.

«Тяжёлое для нас всех утро. Ночью, предварительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребёнок», — указал он в Telegram.

Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА пострадали ещё два человека: они находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

«Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни», — подчеркнул Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских вооружённых формирований.

Так, накануне под обстрел ВСУ попали село Дроновка Грайворонского городского округа и окраина села Графовка Краснояружского района. В результате в первом населённом пункте была повреждена линия газоснабжения и загорелся нежилой дом, а во втором — линия электропередачи, что привело к частичному отключению света в Графовке, Демидовке, Прилесье и Репяховке.

Кроме того, украинский БПЛА упал в селе Новопетровка Валуйского городского округа. При падении он сдетонировал — в одном частном домовладении были выбиты окна и посечён забор.

«Киевским неонацистам не удастся скрыться от правосудия»

10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что неонацистский киевский режим на фоне неудавшегося «контрнаступления» продолжает вымещать злобу на мирном населении российских регионов.

«Судя по всему, сегодняшние украинские нацисты, как и их идеологические кумиры времён Степана Бандеры и Романа Шухевича, только и могут сражаться с безоружными жителями Донбасса, Запорожья, Херсонщины и других субъектов Российской Федерации, нанося удары по жилым кварталам, а также трусливо прятаться за спинами мирного населения, прикрываясь им как живым щитом», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель МИД добавила, что российские суды на основании доказательств, собранных Следственным комитетом, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан.

Так, 15 лет лишения свободы назначено украинскому военнослужащему Александру Митину, бросившему гранату в окно жилого дома в Северодонецке в мае 2022 года. 16 лет тюрьмы получил боевик неонацистской организации «Азов»* Максим Субботин, который в марте 2022-го в Мариуполе, угрожая оружием, ограбил местного жителя.

Ещё трое «азовцев» — Владислав Курка, Павел Степанов и Сергей Шевел — приговорены к 22 годам лишения свободы каждому за обстрелы жилых домов осколочно-фугасными минами в Мариуполе в феврале 2022 года.

К 24 годам заключения приговорён украинский боевик Виталий Антонов за убийство мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года. Кроме того, на 26 лет заочно осуждён командир 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Чоловский, отдавший этот приказ.

Другой украинский неонацист, Олег Бирин, который в марте прошлого года в Северодонецке произвёл минирование вблизи жилых домов, что привело к гибели трёх мирных жителей, получил 20 лет лишения свободы.

Кроме того, российские следователи заочно предъявили обвинения ряду бывших высокопоставленных чиновников киевского режима, которые, будучи членами СНБО Украины, в апреле 2014 года проголосовали за проведение «антитеррористической операции» в Донбассе, приведшей к большим человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры. В их числе секретарь СНБО Андрей Парубий, генпрокурор Олег Махницкий, председатель Госпогранслужбы Николай Литвин.

«Работа по привлечению к уголовной ответственности лиц из числа военного и политического руководства Украины будет продолжена. Киевским неонацистам не удастся скрыться от правосудия», — подчеркнула Захарова.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.