Ребёнок погиб при падении обломков БПЛА на дом в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Белгороде погиб маленький ребёнок.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падения обломков беспилотника в Белгородской области.
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