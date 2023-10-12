Ребёнок погиб при падении обломков БПЛА на дом в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Белгороде погиб маленький ребёнок.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падения обломков беспилотника в Белгородской области.