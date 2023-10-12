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Гладков: в Белгородской области обломки БПЛА упали на частный жилой дом

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В Белгородской области в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание частного жилого дома.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, есть двое пострадавших: мужчина и женщина.

«Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор отметил, что ещё два человека, возможно, находятся под завалами.

Все оперативные службы работают на месте.

Днём ранее силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

Также 11 октября силы ПВО предотвратили новую попытку атаки ВСУ на Брянск.

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