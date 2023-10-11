Сергей Закорко из ЛНР подорвался на украинском снаряде во дворе своего дома
11 октября 2023
RT

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В первые дни января 2023 года украинские военнослужащие регулярно обстреливали город Кременная Луганской Народной Республики. Местные жители тогда страдали не только непосредственно от обстрелов, но и от неразорвавшихся украинских снарядов, рассыпанных буквально на каждом шагу. Среди пострадавших оказался пенсионер Сергей Закорко. Местный житель рассказал RT, как подорвался на зарывшемся в землю снаряде.

Утром 3 января Сергей Закорко вышел во двор своего дома и услышал странный треск. Осмотрев участок, он заметил на тропинке выгоревшую землю. 

«Я решил оградить это место, чтобы никто туда не наступил. Но когда воткнул туда палку, то прогремел взрыв, — вспоминает Закорко. — Меня отбросило на несколько метров, но сознание я не потерял. Глаза засыпало песком, почувствовал сильную боль в правой руке». 

Пенсионер кое-как дополз до калитки и позвал на помощь соседей, которые вызвали скорую. Оказалось, взрывной волной Сергею Закорко изувечило правую руку. Также он оглох на одно ухо, получил осколочные ранения ноги и грудной клетки, ожог лица. В больнице пришлось пролежать два месяца, прежде чем организм пошёл на поправку. За это время от подрыва таких же спрятавшихся во дворах украинских боеприпасов погибли двое его соседей. 

«Ещё один снаряд у меня в огороде сапёры подорвали, осталась воронка метра полтора в диаметре. Я потом нашёл крышку от него — дюралевая, лёгкая, зеленовато-серого цвета, — рассказывает пенсионер. — А соседи, которые видели эти боеприпасы, рассказывали, что каждый — размером с полукилограммовую банку тушёнки. При этом те кассеты, которые сразу не обезвредили сапёры, взрывались сами через сутки». 

Сейчас Сергей Закорко живёт в том же доме, но один: супруга переехала в более безопасное место, а он так и не смог бросить на произвол судьбы домашних животных. 

«У меня собачка и четыре кота. И, как ни странно, пёс не пострадал, хотя взрыв произошёл буквально в трёх метрах от него, — рассказывает Закорко. — И все животные дожидались меня, пока я лежал в больнице».