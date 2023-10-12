Два человека погибли после крушения обломков беспилотника в Белгородской области

Тела двух человек извлекли из-под завалов в Белгородской области после попадания обломков БПЛА в жилой дом.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что под завалами может находиться ребёнок.

Также Гладков сообщил о двух пострадавших. По его словам, один из них, мужчина, находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей.

«Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, спасательная операция продолжается.

Ранее в Белгородской области в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание частного жилого дома.

Позже в Минобороны России подтвердили, что над территорией Белгородской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.