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Два человека погибли после крушения обломков беспилотника в Белгородской области

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Тела двух человек извлекли из-под завалов в Белгородской области после попадания обломков БПЛА в жилой дом.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что под завалами может находиться ребёнок.

Также Гладков сообщил о двух пострадавших. По его словам, один из них, мужчина, находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей.

«Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, спасательная операция продолжается.

Ранее в Белгородской области в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание частного жилого дома.

Позже в Минобороны России подтвердили, что над территорией Белгородской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.

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