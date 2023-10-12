Два человека погибли после крушения обломков беспилотника в Белгородской области
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что под завалами может находиться ребёнок.
Также Гладков сообщил о двух пострадавших. По его словам, один из них, мужчина, находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей.
«Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, спасательная операция продолжается.
Ранее в Белгородской области в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание частного жилого дома.
Позже в Минобороны России подтвердили, что над территорией Белгородской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.