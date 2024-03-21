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Глава Военного комитета НАТО призвал Киев «не быть слишком пессимистичным»

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Властям Украины и их партнёрам не следует быть «чрезмерно пессимистичными» относительно ситуации на поле боя, поскольку пессимисты «не выигрывают войн». С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр.
Глава Военного комитета НАТО призвал Киев «не быть слишком пессимистичным»
  • РИА Новости

Выступая на конференции по безопасности в Киеве, он заявил, что украинцы и их партнёры «были чрезмерно оптимистичны в 2023 году», а теперь они «не должны повторять эту ошибку и быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году».

Ранее издание The Hill сообщило, что Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией.

Аналогичную точку зрения высказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что Киев не сможет одержать победу, сколько бы вооружения ему ни передавал Запад.

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