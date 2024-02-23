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The Hill: Украина не одержит победу в конфликте с Россией

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Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, говорится в статье американского издания The Hill.
The Hill: Украина не одержит победу в конфликте с Россией
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Отмечается, что даже американская поддержка не изменит ситуацию для Украины. При этом за два года страна конфликта не смогла добиться существенных успехов. Также автор публикации назвал мрачной нынешнюю ситуацию на передовой.

«Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке», — сказано в материале.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили до 145 военных.

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