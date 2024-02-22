Потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили до 145 военных

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять БМП, два американских БТР М113 и артсистему М777 на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники... в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные отразили девять атак ВСУ в окрестностях Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкина и Первомайского.

Также сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.