«Объективное превосходство»: российская армия получила новую партию бронемашин БМП-3

Российская армия получила новую партию БМП-3 в рамках исполнения гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе «Ростеха». По информации госкорпорации, машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнём. В зоне СВО БМП-3 применяется для перевозки пехотинцев, ударов по укреплениям, бронетехнике и живой силе противника. Современная модификация БМП-3 оснащается противокумулятивными решётками, бронеэкранами и комплексами динамической защиты. По мнению экспертов, российская машина обладает выдающимися боевыми возможностями и превосходит по характеристикам западную технику, включая американскую M2 Bradley.

Курганмашзавод (КМЗ) холдинга «Высокоточные комплексы» поставил российской армии новую партию БМП-3 в рамках исполнения гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Эта техника предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. БМП-3 имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнём. Машина развивает скорость на суше до 70 км/ч», — говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Как отметили в госкорпорации, на протяжении двух лет Курганмашзавод наращивает производство военной техники и совершенствует её под задачи, которые ставит Минобороны РФ.

«Поддержка огнём»

БМП-3 считается одной из самых совершенных единиц бронетехники российской армии. В материалах «Ростеха» сообщается, что машина получила высокие оценки военных «за свою надёжность, высокую мобильность и огневую мощь».

«Надёжность курганских БМП высоко ценят военные, принимающие участие в специальной военной операции. Они отмечают высокую мобильность и огневую мощь «тройки», — сообщил ранее журналистам исполнительный директор Курганмашзавода Пётр Тюков.

Партия БМП-3, поставленная Курганмашзаводом

БМП-3 создавалась ещё в 1980-е годы для усиления возможностей Сухопутных войск СССР в гипотетическом противостоянии с ВС стран — членов НАТО. Тогда курганские конструкторы оснастили машину новейшими средствами бронезащиты. В частности, для машины был изготовлен специальный сплав — бронеалюминий АБТ-102. Также она получила необычайно мощное вооружение.

«Объединённое в одном башенном блоке вооружение состоит из 100-мм пусковой установки, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемёта… Впервые в мире на БМП была применена автоматизированная система управления огнём, решившая поставленную (военным руководством СССР. — RT) задачу стрельбы на ходу», — говорится в материалах «Ростеха».

БМП-3 стала первой в нашей стране бронемашиной с полуавтоматической коробкой передач. Кроме того, специально для этой платформы была разработана дизельная силовая установка УТД-29 мощностью 500 л. с.

«В итоге БМП-3 получилась очень сбалансированной по всем самым важным параметрам машиной: быстрой, защищённой и прекрасно вооружённой… По совокупности характеристик у БМП-3, принятой на вооружение в далёком 1987 году, до сих пор нет конкурентов в мире», — утверждают в «Ростехе».

В прошлом году заместитель исполнительного директора по ГОЗ и военно-техническому сотрудничеству Курганмашзавода Роман Хромов заявил журналистам, что по своим нынешним характеристикам БМП-3 уверенно превосходит бронемашину M2 Bradley, которую США поставляют украинским боевикам. К таким выводам специалисты КМЗ пришли после исследования трофейного американского образца.

По словам Хромова, российская бронеплатформа имеет более солидный арсенал, она проще в эксплуатации, обслуживании и ремонте. Ещё одним важным преимуществом БМП-3 он назвал возможность с ходу преодолевать водные препятствия. Bradley тоже способна форсировать водоёмы, но не может делать этого без предварительной и достаточно серьёзной подготовки.

Ранее в журнале «Армейский сборник» была опубликована статья двух российских офицеров запаса. В материале подробно излагаются тактико-технические характеристики Bradley и проводится сравнение с БМП-3. Авторы пришли к выводу, что в бою БМП-3 оставляет американской машине мало шансов, «так как теоретически она не даст противнику возможности приблизиться на эффективную дальность применения вооружения». Другими ощутимыми преимуществами «тройки» офицеры назвали более низкий силуэт и изменяемый клиренс.

Bradley, захваченная ВС РФ на Авдеевском направлении

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Фактически она (БМП-3. — RT) может «выглянуть» из-за бруствера на 32 см, а потом «присесть» обратно. Большим подспорьем в бою при стрельбе из 100-мм орудия является применяемый в БМП-3 механизм заряжания (МЗ), в котором размещено 22 снаряда. МЗ обеспечивает боевую скорострельность десять выстрелов в минуту», — говорится в статье.

Кроме того, БМП-3 приспособлена под установку противотанковых ракет семейства 9М117. Эти боеприпасы способны пробивать 750 мм гомогенной брони и поражать цели на дальностях до 5,5 тыс. м.

Опрошенные RT эксперты также полагают, что по многим ключевым параметрам БМП-3 пока нет равных в мире. Например, российская машина опережает натовские образцы по манёвренности, неприхотливости и огневой мощи.

«Bradley напоминает небольшой танк. Машина действительно неплохо защищена: её лобовая проекция усилена стальными листами, отдельные уязвимые части прикрыты средствами динамической защиты (ДЗ). Однако БМП расплатилась за это массой 34 т. Конечно, американцы работали над повышением мощности двигателя, но значимых результатов это не принесло. По подвижности американская машина полностью проигрывает нашей «тройке» (БМП-3. — RT)», — рассказал RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

По мнению эксперта, Bradley «перетяжелена и не сбалансирована», в отличие от БМП-3. Кроме того, она гораздо хуже приспособлена к передвижению по вязким грунтам Восточной Европы.

В разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко также обратил внимание на «избыточную массу» американской платформы. Вторым существенным недостатком Bradley эксперт назвал недостаточные для современного театра военных действий огневые возможности. Напомним, американская бронеплатформа оснащена 25-мм автоматической нарезной пушкой М242, 7,62-мм пулемётом и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) TOW.

«При избыточной массе, да ещё и высоком профиле Bradley имеет основное орудие калибра 25 мм. Такая пушка может эффективно работать по пехоте и некоторым укреплениям, но противостоять бронетехнике она не в состоянии. По крайней мере её снаряды не пробьют лобовую броню БМП-3», — отметил Хроленко.

Схожего взгляда на боевые и эксплуатационные качества Bradley и «тройки» придерживается военный эксперт Александр Зимовский. В комментарии RT он подчеркнул, что российская машина легче и манёвреннее, что позволяет эффективно выполнять задачу по доставке личного состава на поле боя.

«Bradley и «тройки» выполняют одни и те же задачи. Прежде всего это транспортно-эвакуационные: они подвозят военнослужащих к линии боевого соприкосновения. Очевидно, что более лёгкая БМП-3 превосходит в плане скорости и подвижности Bradley. Если же машины вступают в бой, то и здесь у нашей «тройки» будет объективное превосходство из-за наличия 100-мм пушки», — сказал Зимовский.

По информации Минобороны РФ, в зоне спецоперации БМП-3 применяется для перевозки военнослужащих на огневую позицию, проведения рекогносцировки перед выполнением боевой задачи, а также поражения укреплений, бронетехники и живой силы противника.

Максимальная дальность стрельбы из БМП-3 составляет 7 км. Корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА.

«Основные задачи — это поддержка огнём нашей пехоты, как правило, с закрытых огневых позиций, иногда прямой наводкой. Работаем в основном по пехоте, лёгким укреплениям, миномётам противника. Противник эту машину очень сильно не любит в силу того, что выстрел плохо слышно: они не слышат выхода, поэтому не успевают быстро среагировать на обстрел», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ командира бронегруппы с позывным Вект.

В феврале военнослужащий рассказал, как его экипаж БМП-3 «подавил огнём» две Bradley.

Востребована в СВО

В настоящее время российская армия стала получать усовершенствованные БМП-3 с противокумулятивными решётками и бронеэкранами. Кроме того, в 2023 году НИИ стали (входит в концерн «Калашников») запустил серийное производство комплекса динамической защиты для БМП-3.

Изделие состоит из крупногабаритных контейнеров, защищающих экипаж от поражения моноблочным кумулятивным оружием, снарядами от РПГ, бронебойными боеприпасами калибра 23 и 30 мм. Его элементы способны перекрыть 62% площади бортов, 36% лобовой части корпуса и 70% башни. Масса комплекса составляет 4,2 т.

БМП-3 в зоне СВО

РИА Новости

© Павел Лисицын

Как сообщают в «Калашникове», новый комплекс ДЗ принципиально отличается от предыдущей модели 4С20.

«Его свойства обеспечивают отсутствие детонации соседних блоков при попадании в него гранаты или ПТУР. Ранее поражение одного блока динамической защиты приводило к выходу из строя несколько соседних, что увеличивало площадь незащищённого участка брони», — пояснили ранее в «Калашникове».

По словам Хроленко, современная модификация БМП-3 получила высочайший для подобной техники уровень защиты от дронов, гранатомётов и противотанковых ракет.

«Повышение защищённости почти никогда не обходится без увеличения массы. Для сохранения подвижности устанавливается более мощный двигатель. В случае с БМП-3 это УТД-32 — с ним «тройка» сохраняет прежние скоростные и манёвренные качества. Наша модернизированная бронемашина, без всякого сомнения, востребована в зоне спецоперации. Причём крайне важно, что КМЗ способен выпускать её в больших количествах», — заключил Хроленко.