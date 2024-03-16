«Демотивирует боевиков сражаться»: в чём особенность российской объёмно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500

ВКС РФ нанесли удар авиабомбой ОДАБ-1500 по месту дислокации националистического формирования ВСУ «Кракен». Об этом было доложено министру обороны РФ Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединённой группировки войск. В результате авиаудара были уничтожены до 300 боевиков. Кроме того, ВС РФ поразили склад ГСМ и чешскую РСЗО Vampire. ОДАБ-1500 — это объёмно-детонирующая авиабомба, распыляющая в воздухе взрывчатое вещество, которое затем воспламеняется с помощью детонатора. По словам аналитиков, использование таких мощных боеприпасов не только позволяет ВС РФ продвигаться вперёд, но и оказывает деморализующее воздействие на противника.

В результате удара ВКС РФ по месту дислокации националистического формирования ВСУ «Кракен» были уничтожены до 300 боевиков. Об этом было доложено министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск.

Как сообщил начальник штаба группировки генерал-полковник Алексей Ким, в результате авиаудара, помимо базы «Кракена», также были поражены расположенные поблизости склад ГСМ и здание, в котором находилась чешская реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire.

«Мы делали доразведку — (склад ГСМ и Vampire. — RT) до сих пор горит ещё», — подчеркнул Ким.

Начштаба добавил, что удар наносился полуторатонной объёмно-детонирующей авиационной бомбой — ОДАБ-1500. Министру обороны также были продемонстрированы кадры объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

«Соизмерим с ядерным боеприпасом»

Объёмно-детонирующая авиационная бомба иногда называется также вакуумной, так как при её применении в эпицентре взрыва создаётся близкая к вакууму среда.

Министр обороны РФ проинспектировал Объединённую группировку войск

Этот снаряд распыляет в зоне поражения взрывчатое вещество, которое смешивается с кислородом. Получившееся аэрозольное облако воспламеняется с помощью детонатора. В результате в месте сброса бомбы образуются сверхзвуковая ударная волна и высочайшие температуры, которые и наносят главный ущерб атакуемой цели.

«Особенность объёмно-детонирующих бомб в том, что у них в качестве взрывчатого вещества используется жидкость, которая распыляется и поджигается. Это страшное оружие выжигает всё вокруг себя, металл плавится от их удара. На этом принципе также основана работа огнемётных систем — «Солнцепёк» и «Тосочка», — пояснил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что подобное оружие не только обладает большой разрушительной силой, но и оказывает деморализующее воздействие на противника.

«Мало того что ОДАБ эффективно уничтожает войска и технику, так она ещё морально-психологически действует, пугает людей. Применение такой бомбы демотивирует боевиков сражаться с противником, у которого на вооружении стоит такое мощное оружие», — говорит Виктор Литовкин.

Кроме полуторатонной ОДАБ, ВС РФ используют ОДАБ-500 массой 0,5 т. Одна из её наиболее современных версий имеет обозначение ОДАБ-500ПМВ. Как отмечается на сайте госкорпорации «Ростех», такой боеприпас способен поражать промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу. Кроме того, с помощью него можно проводить разминирование противопехотных и противотанковых минных полей.

«Предназначена (бомба. — RT) для всевысотного применения как с самолётов фронтовой авиации, так и вертолётов. Особенно эффективна при применении в горных условиях», — говорится в материалах компании.

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Стоит отметить, что в 2007 году Минобороны РФ обнародовало кадры испытаний объёмно-детонирующей авиабомбы повышенной мощности. Данный экспериментальный снаряд не имеет официального названия, однако в СМИ его обозначают как ОДАБ-9000 или «папа всех бомб» (по аналогии с американской «матерью всех бомб» MOAB/B).

Боеприпас был сброшен со сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Как отметил тогдашний заместитель начальника Генерального штаба Александр Рукшин, результаты испытаний показали, что этот снаряд «по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом».

«В то же время, я это особо хочу подчеркнуть, действие этого боеприпаса абсолютно не загрязняет окружающую среду по сравнению с ядерным боеприпасом», — сказал Рукшин.

В репортаже Первого канала в 2007 году отмечалось, что российская авиабомба существенно превосходит американскую MOAB/B, которая была испытана четырьмя годами ранее и считалась до этого самым мощным неядерным боеприпасом. В частности, масса взрывчатого вещества ОДАБ-9000 меньше, но при этом сама бомба в четыре раза мощнее. Кроме того, температура в эпицентре взрыва у российской разработки в два раза выше, чем у американской. По общей площади поражения «папа всех бомб» превосходит заокеанский снаряд в 20 раз.

На данный момент информации о применении ОДАБ-9000 в боевых условиях в открытом доступе нет.

«Противоядия» нет»

Как отмечают аналитики, российские войска в ходе СВО активно применяют и другие авиабомбы крупного калибра, в частности фугасные снаряды ФАБ и кассетные бомбы РБК.

«У нас много боеприпасов большого калибра. Когда такая бомба попадает на позиции, она уничтожает всё. Можно представить себе, какие при этом у противника потери. На Западе бьют тревогу из-за этого, поскольку никакого «противоядия» от такого оружия нет», — указал в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

Стоит отметить, что в западных СМИ в последнее время действительно обратили внимание на применение РФ авиационных бомб с УМПК. В частности, телеканал CNN сообщил, что российская бомба ФАБ-1500 изменила баланс сил в конфликте и сыграла важную роль в ходе освобождения Авдеевки.

По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, использование российских авиабомб с блоком УМПК позволяет точно поражать цели и экономить боеприпасы.

«Во-первых, благодаря точности этих снарядов мы экономим свои боеприпасы. Во-вторых, мы поражаем те объекты, от которых зависит оборона противника, что способствует продвижению вперёд ВС РФ», — пояснил специалист в разговоре с RT.

«Эффективная работа»

В ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск Алексей Ким также доложил Сергею Шойгу, что за прошедшую неделю в зоне СВО были нейтрализованы три американских комплекса Patriot, боевая машина РСЗО Vampire, немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze 2000, более десяти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов ВСУ.

По словам Кима, противник несёт существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения ВС РФ высокоточных средств поражения, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов.

Таких результатов удалось достичь благодаря «эффективной работе разведывательно-ударных систем» ВС РФ, указано в релизе Минобороны.

Эксперты полагают, что рост результативности ударов по западной технике ВСУ свидетельствует о том, что Минобороны РФ удалось существенно сократить время от обнаружения цели до принятия решения о её уничтожении.