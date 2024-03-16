В результате точного удара авиационным боеприпасом: в МО РФ заявили об уничтожении до 300 бойцов «Кракена»

Начальник штаба объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким заявил, что до 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожены в результате точного удара авиационным боеприпасом. Об этом он упомянул в ходе доклада главе Минобороны России Сергею Шойгу, который посетил штаб и заслушал сообщения о характере действий противника и выполнения российскими войсками задач на основных направлениях СВО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск, говорится в сообщении ведомства.

Министр заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения СВО, характеру действий противника и выполнению ВС России задач на основных направлениях.

Шойгу обратил основное внимание на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также по эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, глава штаба объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что ВСУ несут существенные потери в технике и живой силе в результате применения российскими военными высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

По его словам, за неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования «Кракен» уничтожены до 300 боевиков.

Помимо прочего, на командном пункте министру представили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

В конце февраля Шойгу также проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне СВО. В ходе визита глава МО РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Центр» и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям противника и о выполнении ВС РФ боевых задач.

В ходе визита Шойгу командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что в ходе прошедшей ранее операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км.

Кроме того, главе Минобороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, а также доложили о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ в Авдеевке. Шойгу в ответ подчеркнул важность гуманного отношения к пленным.

В начале марта глава Минобороны России выступил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр заявил, что российские военные не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки. По его словам, ВС РФ продолжили теснить противника в западном направлении.

В частности, в сводке министерства за период с 24 февраля по 1 марта говорилось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

В последующих недельных отчётах МО РФ о ходе спецоперации также сообщалось, что на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.

В частности, в сводке за период с 9 по 15 марта говорится, что за одну неделю ВСУ потеряли на Авдеевском направлении свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе американский Abrams, а также 19 боевых бронированных машин и 18 орудий полевой артиллерии.