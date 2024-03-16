Российские разведывательно-ударные системы уничтожили три комплекса ПВО США Patriot
Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были ликвидированы боевая машина РСЗО Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Ранее украинский политолог Вадим Карасёв высказал мнение, что Вооружённые силы России уничтожают поставленные украинской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства перед началом наступления.