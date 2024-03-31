«Комплексный, хорошо продуманный труд»: как Россия наращивает производство боеприпасов и комплектующих к ним

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, в том числе авиационным и зенитным, а также к снарядам РСЗО. Главе МО доложили, что с 2023 года был увеличен объём выпуска продукции в три раза. По данным военного ведомства, этого удалось достичь за счёт оснащения производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также расширения производственных мощностей. По мнению экспертов, объёмы выпуска боеприпасов и компонентов к ним в России стремительно растут благодаря усилиям как военно-политического руководства РФ, так и компетентности, а также самоотверженному труду профильных специалистов.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в российском военном ведомстве.

«Министр обороны РФ проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющем выпуск составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатомётным боеприпасам и патронным лентам», — рассказали в МО.

На предприятии Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объём выпуска продукции в три раза.

«Это было достигнуто за счёт реализуемых проектов по модернизации производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также за счёт расширения производственных мощностей», — отмечается в сообщении Минобороны.

Кроме того, руководитель предприятия доложил министру, что в целом с 2022 года на заводе нарастили объём выпускаемой продукции в 3,5 раза, а производственная база активно развивается: запускаются новые участки и строятся дополнительные производственные мощности.

«В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и единиц оборудования. За последние два года численность сотрудников увеличилась вдвое, более чем на 1600 человек. При этом зарплаты работников завода увеличились на 30%, что превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю», — указали в ведомстве.

Сергею Шойгу также доложили, что в 2023 году на предприятии был открыт собственный лицензированный учебный центр, который ориентирован на потребности этого объекта и проведёт до конца 2024-го подготовку около 200 специалистов. Кроме того, на самом заводе начато «масштабное строительство» нового комплекса объектов производства и хранения продукции, добавили в Минобороны.

Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента РФ начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов.

«Это касается как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов. Как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов», — подчеркнул министр.

Министр обороны России Сергей Шойгу

РИА Новости

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«Задачи выполнены»

Напомним, в январе глава Минобороны РФ сообщил, что благодаря эффективной работе ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса России удалось в разы нарастить изготовление «основных востребованных средств вооружения и боеприпасов».

«На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Рост интенсивности производства потребовал привлечения значительного количества квалифицированных специалистов персонала по всей номенклатуре производственных мощностей и по всей номенклатуре производимых средств вооружения и военной техники, в ряде случаев — перехода на круглосуточный график работы», — рассказал тогда Шойгу.

По его словам, в результате техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединённых группировок войск.

Кроме того, на прошлой неделе глава Минобороны РФ указал, что поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов на СВО позволяет увеличение объёмов производства артиллерийских боеприпасов.

Производство корпусов бронебойно-подкалиберных снарядов для танков на Ленинградском механическом заводе имени Карла Либкнехта, входящего в группу компаний Госкорпорации «Ростех»

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© Михаил Куравлев

«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу», — подчеркнул Шойгу на совещании в Нижегородской области, где он проинспектировал профильные предприятия ОПК.

«Убедительные показатели»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, производство боеприпасов и компонентов к ним в России действительно растёт стремительными темпами, поскольку сейчас это один из приоритетов российского ВПК.

«В настоящий момент военно-промышленный комплекс РФ находится на стадии очень быстрого, радикального роста объёмов выпуска снарядов и составных частей к ним. С учётом военно-политической обстановки и ситуации в зоне СВО это как раз и стало приоритетом. В 2021—2023 годах развивалось промышленное производство, которое по некоторым направлениям увеличилось не только в разы, но и в десятки раз», — рассказал Подберёзкин в комментарии RT.

По его словам, это «качественно новая тенденция», поскольку до начала СВО российские оборонные предприятия делали акцент больше на развитии научно-исследовательских и опытных работ.

«От этого заводы получали значительную прибыль и наименьшие издержки. Но как показали реалии СВО, эту стратегию нужно было перестроить, что и было сделано», — пояснил Подберёзкин.

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Аналитик обратил внимание на тот факт, что если России удалось достичь быстрого роста военного промышленного производства боеприпасов, то Западу, который снабжает киевский режим, «это только снится».

«В западных странах пытаются это сделать, но существенно отстают. И это отставание развивается по нарастающей. Украинская артиллерия, которая сейчас находится на линии боевого соприкосновения, тратит в шесть раз меньше снарядов, чем российская. То есть до конца года разница будет огромной между темпами роста и прибавкой в российских вооружённых силах с одной стороны и с другой стороны — у ВСУ за счёт государств Запада. И именно эта разница будет определять ход дальнейших боевых действий», — считает Подберёзкин.

Он пояснил, что России удаётся быстро наращивать объёмы производства боеприпасов, поскольку ведущие оружейные концерны, такие как «Алмаз-Антей», за последние годы построили новые заводы на базе уже существующих производств.

«В Нижнем Новгороде на базе старого артиллерийского завода были возведены цеха для производства новейших вооружений. Причём эти цеха принципиально отличаются по оборудованию — теперь это наукоёмкие станки, на которых около 95% сотрудников — это люди с высшим образованием. Ряд заводов «Алмаз-Антей» построил и в нескольких других городах. Например, было завершено строительство завода по производству средств ПВО в Москве», — рассказал Подберёзкин.

То, что предприятиям российского ВПК по производству боеприпасов и компонентов для них удалось в разы нарастить изготовление такой продукции, — заслуга как военно-политического руководства РФ, так и профильных специалистов, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Этого удалось достичь благодаря компетентности наших инженерных кадров, менеджеров, производителей, самоотверженному труду специалистов, от которых зависит увеличение качества и объёма продукции. Тут важны также правильная логистика, совершенствование технологического процесса на предприятии ОПК и, естественно, внимание со стороны президента и правительства. Федеральные органы власти со своей стороны создали все условия, которые и позволили увеличить кратно военное производство. Это комплексный, скоординированный, хорошо продуманный труд, который и вывел на такие, на мой взгляд, весьма убедительные показатели», — отметил Кошкин.

Эксперты сходятся во мнении, что для ВС РФ в условиях СВО особенно важно наращивать количество крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

«Дело в том, что эти боеприпасы являются основным средством поражения в ходе СВО. Особое внимание также должно уделяться снарядам для высокоточного оружия, которое хоть и не так массово используется, но предназначено для поражения точечных особо важных целей», — отметил Подберёзкин.

Военная техника в одном из цехов АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод

РИА Новости

© Илья Питалев

Андрей Кошкин также считает, что важно наращивать производство боеприпасов для артиллерии и «давать полный ассортимент, который обеспечивает работу всех подобных систем».