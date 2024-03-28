Дефицит ресурсов и потенциала: в британском парламенте заявили, что страна не смогла бы в одиночку воевать с Россией

Великобритания не смогла бы в одиночку противостоять России в военном конфликте из-за нехватки ресурсов, отметили на парламентских слушаниях в палате общин. Генерал-лейтенант Роб Магоуэн заявил, что у вооружённых сил страны не хватает боеприпасов, а Лондону нужно тратить больше средств на комплексную противовоздушную оборону. При этом министр обороны Грант Шэппс отметил, что в случае начала подобного конфликта Британия будет воевать не самостоятельно, а вместе с союзниками по НАТО, чья суммарная военная мощь может превзойти российскую. Эксперты отмечают, что у Великобритании крайне слабые сухопутные силы, поэтому Лондон рассчитывает в случае полномасштабного военного конфликта спрятаться за спинами союзников по НАТО.

Британия не смогла бы противостоять России в военном плане из-за нехватки ресурсов и состояния вооружённых сил. Об этом заявили участники парламентских слушаний в палате общин, сообщает газета The Telegraph.

Выступая на слушаниях, замначальника штаба обороны страны генерал-лейтенант Роб Магоуэн сообщил, что из-за нынешнего положения ВС Великобритании военным планировщикам придётся учитывать «риски, связанные с боеготовностью».

«Мы ясно дали понять, что сумма, которую мы тратим на боеприпасы в настоящий момент... не соответствует в полной мере угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы чётко заявили, что нам нужно потратить больше денег, сверх запланированной программы, на то, что мы называем комплексной противовоздушной обороной», — сказал британский военачальник.

Депутат палаты Марк Франсуа (в прошлом занимавший пост замминистра обороны) поинтересовался у Магоуэна: действительно ли Лондон «не сможет вести полномасштабную войну с Путиным больше двух месяцев», потому что у Британии для этого нет боеприпасов и резервов техники?

На этот вопрос генерал ответил утвердительно, отмечает The Telegraph.

При этом министр обороны страны Грант Шэппс, присутствовавший на слушаниях, отметил, что в подобном конфликте Британия будет участвовать не самостоятельно, а только вместе с союзниками по НАТО, чья военная мощь может превзойти российскую.

«Проблемы с потенциалом»

Британские парламентарии не в первый раз привлекают внимание к плачевному состоянию вооружённых сил страны.

Так, в начале марта теневой министр обороны Соединённого Королевства от Лейбористской партии Джон Хили в интервью газете Sunday Express заявил, что на данный момент ВС Великобритании не готовы к участию в крупных военных конфликтах.

«Наше самое слабое место — это состояние наших вооружённых сил и система, не приспособленная для сдерживания и при необходимости — участия в вооружённых конфликтах, угроза которых возникла в этом веке», — приводит слова политика газета.

Парламент Великобритании

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Джон Хили выразил озабоченность планами властей страны продолжить сокращение армии до 72,5 тыс. военнослужащих. По его словам, в то время как Европу ждёт «десятилетие российской агрессии», численность британской армии «наименьшая со времён войны с Наполеоном».

Эту точку зрения разделяют не только отдельные депутаты, но и комитет по обороне палаты общин. В начале февраля он опубликовал доклад, в котором сообщалось о положении дел в ВС Великобритании.

«Вооружённые силы Великобритании испытывают дефицит потенциала и ресурсов, а также лишаются личного состава быстрее, чем могут его набрать», — говорилось в документе.

Авторы доклада ссылаются на слова лорда Ника Хоутона, бывшего главы британского Генштаба, который сообщил им, что с 2010 года вооружённые силы страны были «выхолощены».

В документе говорится, что «в конфликте с равным противником... (британские военные. — RT) исчерпали бы свои ресурсы после первых пары месяцев боевых действий».

«Самой слабой структурой» в вооружённых силах страны являются сухопутные войска, у которых наблюдаются «существенные проблемы с потенциалом», отмечают авторы доклада.

Согласно их анализу, сухопутным войскам не хватает финансирования для закупок новых систем вооружения: в частности, не удалось полностью укомплектовать подразделения боевыми машинами пехоты Boxer, а также реактивными системами залпового огня MLRS.

В докладе указано, что передача 30 самоходных гаубиц AS-90 Украине серьёзно повлияла на боеготовность подразделений артиллерии, а планируемая закупка 14 шведских САУ Archer адекватной заменой им не является.

Кроме того, до сих пор не восполнены запасы переданных Киеву ПТРК NLAW и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

«Всё это несерьёзно»

Комментируя заявления, сделанные британскими политиками и военачальниками на слушаниях в парламенте, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил в разговоре с RT, что военные потенциалы Москвы и Лондона несопоставимы.

«У Великобритании практически не осталось сухопутных сил. Их общая численность вместе с резервом составляет всего 110 тыс. человек при стране с населением более 60 млн человек. При этом вся боеготовность держится на паре неплохих воздушно-десантных полков и силах специальных операций, в чём они молодцы. Но что касается серьёзных вооружённых сил: нет бронетанковой техники, нет артиллерии, нет возможности восполнить численность», — подчеркнул эксперт.

Британский танк Challenger 2 на учениях в Польше

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При этом в своих выступлениях в парламенте, в том числе и критических, британские политики пытаются создать видимость того, что сокращение армии было якобы осознанным решением правительства, которое теперь можно исправить. Однако это не так, обратил внимание Алексей Подберёзкин.

«Дискуссия о состоянии Вооружённых сил Великобритании идёт в рамках разговора о серьёзном кризисе в стране в целом. Британская армия сокращается не планомерно, а непроизвольно. Никто не хочет в ней служить. Очень большие проблемы с набором даже в традиционно основной вид войск — Военно-морские силы. Что уж говорить о сухопутных войсках», — сказал политолог.

Великобритания традиционно была морским гегемоном, напомнил Алексей Подберёзкин.

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«Это морская держава, и всегда основной акцент делался на развитие военно-морских сил. Самой большой сухопутной войной для Британии была Первая мировая: в боях в ней погибло 880 тыс. английских солдат. После Второй мировой Лондон мало вкладывался в развитие основных сухопутных войск и ориентировался на развитие специальных сил», — рассказал эксперт.

Однако сейчас у британцев проблемы и с военно-морским флотом, добавил Алексей Подберёзкин, о чём свидетельствуют многочисленные поломки их новейших авианосцев, списание кораблей из-за невозможности укомплектования экипажей и неудачные морские запуски баллистических ракет. Однако министр обороны Великобритании Шэппс успокаивает политические элиты тем, что у Лондона есть возможность «прятаться за спинами своих европейских союзников по НАТО», подчеркнул эксперт.

«По отдельности силы Франции, Германии, Италии ничего из себя не представляют. Но если сложить всё вместе, особенно с воздушными силами, то можно говорить о большом совокупном потенциале. Хотя всё равно его нельзя сравнивать по своим возможностям с российскими вооружёнными силами. Другое дело, если расчёт идёт на то, что Вооружённые силы НАТО более чем наполовину будут состоять из подразделений армии США», — отметил собеседник RT.

Британские политики и военные функционеры, говоря о том, что их вооружённые силы смогут противостоять российским несколько месяцев в случае полномасштабного столкновения, дают очень оптимистичные оценки, отметил в разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Их оценку стоит несколько скорректировать: британские вооружённые силы смогут противостоять российским не более двух-трёх недель. Сейчас численность ВС Великобритании самая маленькая со времён Второй мировой войны. В стране очень слабый военно-промышленный комплекс, который утратил компетенции по изготовлению больших объёмов современного оружия», — констатировал аналитик.

И в Соединённом Королевстве, и за его пределами экспертное сообщество неоднократно обращало внимание на странное решение военного ведомства страны — резко сократить число танков и тяжёлой техники, напомнил Прохватилов.

«В итоге у Великобритании осталось всего 157 основных боевых танков Challenger 2. Причём они уже показали свою непригодность в боях на Украине: они слишком тяжёлые, кроме того, у них очень низкая точность стрельбы на ходу. Максимально использовать преимущества их основного нарезного орудия можно только при стрельбе с места. То есть в реальном общевойсковом бою их можно использовать только как самоходную гаубицу, иначе они будут быстро уничтожены», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что при всех недостатках сухопутных войск и вооружённых сил в целом у Великобритании сохраняется очень высокий уровень подразделений специального назначения, считает Владимир Прохватилов.

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«У британцев очень хороший спецназ, возможно, один из лучших в мире. Он участвует в конфликте на Украине в качестве советников и инструкторов, готовит диверсантов, да и лично принимает участие в боях. Но остальные сухопутные силы Великобритании очень слабые. Это было видно по степени их участия в различных горячих точках. Они могут противостоять только партизанам в тапочках, и то с очень переменным успехом», — подчеркнул аналитик.

Низкая численность сухопутных сил и проблемы с набором личного состава в Британии объясняются крайне низким престижем военной службы, отметил Владимир Прохватилов.

«Британская молодёжь не хочет служить в армии, и уж тем более воевать. Службы в армии избегают, набор в неё идёт очень плохо — его практически нет. Численность сухопутных сил крайне мала», — сказал эксперт.

Глава МО Великобритании Грант Шэппс при этом пытается сгладить положение заявлениями, что армия страны не будет сражаться в одиночку и таким образом одержит победу над Россией, добавил собеседник RT.

«Вообще всё это несерьёзно. Даже если мы будем говорить о сводных силах быстрого реагирования НАТО — это сейчас 60 тыс. человек. Они планируют довести их до 300 тыс., но реально сейчас смогут собрать лишь около 100 тыс. человек. Но в ходе боёв только за Авдеевку погибло не менее 30 тыс. солдат ВСУ. То есть всех этих сил быстрого реагирования, которые и являются армией НАТО, хватит на недолгую оборону небольших городов», — заключил Владимир Прохватилов.