Telegraph: в Британии признали, что не продержатся в войне с Россией больше двух месяцев

На заседании парламента заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Магован посетовал на нехватку средств, необходимых для пополнения боеприпасов. Он подтвердил, что в случае полномасштабного конфликта с Россией запасов у армии королевства хватит максимум на пару месяцев.
Лондон не готов к продолжительному вооружённому противостоянию с Москвой. Обоснованность этих опасений британских властей признал заместитель начальника штаба обороны страны генерал-лейтенант Роб Магован, передаёт The Daily Telegraph
«Мы ясно дали понять, что сумма, которую мы тратим на боеприпасы в настоящий момент... что очень важно... не соответствует в полной мере угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы чётко заявили, что нам нужно потратить больше денег сверх запланированной программы на то, что мы называем комплексной противовоздушной обороной», — заявил офицер на слушаниях в парламенте.
Бывший министр вооружённых сил и депутат Марк Франсуа поинтересовался у Магована, действительно ли Великобритания не сможет «вести полномасштабную войну с Владимиром Путиным» больше двух месяцев из-за отсутствия боеприпасов и резервов техники. На этот вопрос генерал ответил утвердительно, отмечает издание.
Ранее комитет палаты общин пришёл к аналогичному выводу. Он установил, что Британия «никогда не достигнет боевой или стратегической готовности» без срочных реформ, призванных обратить вспять кризис вербовки, и нуждается в срочном увеличении запасов оружия и боеприпасов, напоминает The Daily Telegraph.
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