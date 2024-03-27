Daily Mail: министра обороны Британии уличили в жульничестве ради интересов Украины

Британские депутаты обрушились с критикой на министра обороны Гранта Шаппса. По их словам, он вводит в заблуждение правительства и общественность, поскольку учитывает военную помощь Киеву в качестве финансирования армии Соединённого Королевства, сообщает Daily Mail.

На специальных слушаниях британского парламента консерваторы и лейбористы объединили свои силы для «внезапной атаки» на министра обороны Гранта Шаппса. Они предположили, что он вводит в заблуждение правительства и общественность по поводу инвестиций в вооружённые силы, пишет Daily Mail.

Депутат-тори и экс-министр обороны Марк Франсуа обвинил Шаппса в «жульничестве», поскольку тот учитывал военную помощь Киеву в качестве финансирования британской армии. Лейборист Кеван Джонс, который также ранее руководил Минобороны Соединённого Королевства, пошёл еще дальше и заявил, что Шаппс — «откровенный лжец».

«Сумма, которую мы даём Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году. Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды», — отметил Франсуа.

«Вы пытаетесь пустить пыль в глаза с украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком пабов, вы жульничаете», — добавил депутат, обращаясь к Шаппсу.