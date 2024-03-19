DM: Уоллес призвал поднять расходы на оборону до 3% ВВП, не исключая отправку британских сил на Украину
Бывший министр обороны Бен Уоллес заявил, что Вооружённые силы Великобритании не могут дожидаться, пока ситуация в экономике улучшится, чтобы они смогли получить необходимое финансирование. По его мнению, надо срочно повысить расходы на оборону, учитывая повышенный уровень угроз, с которыми сталкивается страна на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет Daily Mail.
Британский премьер-министр Риши Сунак сталкивается с растущим давлением и требованиями увеличить финансирование армии после того, как журналисты указали на «шокирующие чёрные дыры» в оборонном бюджете Великобритании, поясняется в статье. Ещё четыре бывших министра обороны страны (Филип Хэммонд, Майкл Фэллон, Гэвин Уильямсон и Малькольм Рифкинд) также поддержали кампанию Daily Mail по увеличению военного бюджета.
В свою очередь, Бен Уоллес потребовал, чтобы все парламентские фракции договорились о повышении минимального уровня расходов на оборону до 3% ВВП, для того чтобы все мужчины и женщины, которые защищают национальную безопасность Великобритании, тоже чувствовали себя защищёнными. Он также подчеркнул, что военный бюджет надо устанавливать не с точки зрения экономической ситуации, а с учётом масштабов существующей «угрозы».
По мнению экс-министра обороны, при этом «нельзя исключать» и варианта, что британские войска могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях. Как отметил Уоллес, подобная недосказанность, когда противник вынужден гадать, как далеко зайдут эти планы, тоже является частью информационной войны и стратегии сдерживания, причём это использует и российский президент Владимир Путин.
«Это то, что Путин делает мастерски — он заставляет всех гадать», — заявил британский политик. Уоллес также назвал прошедшие в России президентские выборы «фиктивными» и призвал продемонстрировать Москве, что на Западе крайне серьёзно воспринимают всё происходящее на Украине, заключает Daily Mail.
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