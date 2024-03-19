DM: Уоллес призвал поднять расходы на оборону до 3% ВВП, не исключая отправку британских сил на Украину

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал все парламентские фракции договориться о повышении минимального уровня расходов на оборону до 3% ВВП, подчеркнув, что армия «не может ждать» улучшения экономической ситуации. Он также заявил, что «нельзя исключать» отправку британских военных на Украину, отметив, что подобная недосказанность и загадочные формулировки также могут послужить информационным оружием для противодействия российскому президенту Владимиру Путину, пишет Daily Mail.

Бывший министр обороны Бен Уоллес заявил, что Вооружённые силы Великобритании не могут дожидаться, пока ситуация в экономике улучшится, чтобы они смогли получить необходимое финансирование. По его мнению, надо срочно повысить расходы на оборону, учитывая повышенный уровень угроз, с которыми сталкивается страна на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет Daily Mail.



Британский премьер-министр Риши Сунак сталкивается с растущим давлением и требованиями увеличить финансирование армии после того, как журналисты указали на «шокирующие чёрные дыры» в оборонном бюджете Великобритании, поясняется в статье. Ещё четыре бывших министра обороны страны (Филип Хэммонд, Майкл Фэллон, Гэвин Уильямсон и Малькольм Рифкинд) также поддержали кампанию Daily Mail по увеличению военного бюджета.



В свою очередь, Бен Уоллес потребовал, чтобы все парламентские фракции договорились о повышении минимального уровня расходов на оборону до 3% ВВП, для того чтобы все мужчины и женщины, которые защищают национальную безопасность Великобритании, тоже чувствовали себя защищёнными. Он также подчеркнул, что военный бюджет надо устанавливать не с точки зрения экономической ситуации, а с учётом масштабов существующей «угрозы».



По мнению экс-министра обороны, при этом «нельзя исключать» и варианта, что британские войска могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях. Как отметил Уоллес, подобная недосказанность, когда противник вынужден гадать, как далеко зайдут эти планы, тоже является частью информационной войны и стратегии сдерживания, причём это использует и российский президент Владимир Путин.



«Это то, что Путин делает мастерски — он заставляет всех гадать», — заявил британский политик. Уоллес также назвал прошедшие в России президентские выборы «фиктивными» и призвал продемонстрировать Москве, что на Западе крайне серьёзно воспринимают всё происходящее на Украине, заключает Daily Mail.