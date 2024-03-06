Politico: Германия обвинила Лондон в том, что он пошёл на поводу у Кремля и угодил в «российский капкан»

Германия обвиняет бывшего главу британского министерства обороны Бена Уоллеса в том, что он угодил в «российский капкан», когда подверг критике утечку конфиденциального разговора немецких генералов, пишет Politico. Соответствующее заявление сделал посол ФРГ в Великобритании Мигель Бергер.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер обвинил бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в том, что он «угодил в российскую ловушку», когда подверг критике недавнюю утечку телефонного разговора, в котором высшие немецкие военные чины обсуждали поддержку Украины, передаёт Politico.

В телефонном разговоре, который на днях был обнародован, немецкие высокопоставленные военнослужащие обсуждали, как Украина может использовать крылатые ракеты большой дальности «Таурус», и заодно пролили свет на роль Великобритании в украинском конфликте.

Ранее Уоллес, который до прошлого года занимал пост главы минобороны Великобритании, обвинил Германию в беспечности, заявив, что ФРГ «в значительной степени» пронизана российской разведкой, и произошедшее показывает, что Германия не может считаться «ни безопасной, ни надёжной». В ответ на заявления Уоллеса посол Бергер назвал комментарии Уоллеса «крайне бесполезными», поскольку, на его взгляд, таким образом Россия добивается раскола внутри единства Запада.