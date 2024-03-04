Times: британцы перестали считать Германию надёжным союзником после утечки данных

Великобритания и другие союзники всё меньше воспринимают Германию как надёжного партнёра после выявления бреши в системе безопасности, которая ставит под угрозу поставки оружия на Украину, пишет Times. Использование незашифрованных каналов связи для обсуждения секретной информации разочаровывает союзников, как и вскрывшиеся разногласия между словами Шольца и позицией военных бундесвера.

Глава немецких ВВС использовал незашифрованную телефонную линию для обсуждения военных секретов, включая наличие британских «людей на земле», которые могли бы помочь Германии разместить крылатые ракеты на Украине, отмечает Times.

Эта оплошность встревожила союзников Берлина по НАТО после того, как на прошлой неделе Шольц разозлил британцев неосторожным комментарием о размещении британских ракет Storm Shadow на Украине.

Бывший глава британской армии Лорд Даннатт заявил, что не может комментировать утверждения о британских войсках, но сказал, что офицеры немецких ВВС, разговаривавшие по незашифрованной линии, должны быть подвергнуты порицанию. «Я был очень разочарован, прочитав эту историю», — добавил он.

Бывший председатель комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что русские слили информацию о прослушанном разговоре, чтобы нарушить немецкую политику, подчеркнув разногласия между военными, которые готовы отправить ракеты, и Шольцем, который блокирует этот шаг. По его мнению, русские хотели «поднять политическую волну в Германии, где Шольц, очевидно, очень непопулярен. Они рассматривают это как метод подрыва, сеяния раздора».

Германия всё больше воспринимается Великобританией и другими союзниками как ненадёжная страна после выявления этой бреши в системе безопасности, которая потенциально может поставить под угрозу поставки оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет.

«Мы знаем, что в Германию проникла российская разведка, так что это просто демонстрирует, что они не являются ни безопасным, ни надёжным союзником», — подчеркнул бывший министр обороны Бен Уоллес.