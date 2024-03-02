Die Weltwoche: утечка из бундесвера говорит о легкомыслии и некомпетентности немецких генералов

Утечка разговора между офицерами ВВС бундесвера свидетельствует о вопиющей некомпетентности и легкомысленности, считает шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кёппель. По его мнению, такими разговорами они втягивают Германию всё глубже в конфликт, совершенно не осознавая, что подобные ситуации приводят мир на шаг ближе к третьей мировой войне.
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche:Это разоблачение в определённом смысле втягивает Германию глубже в эту войну. Этим разговором — такими разговорами — генералы ВВС втягивают Германию всё глубже в войну. Я предполагаю, что они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью.
Вероятно, следовало бы немедленно уволить генералов, которые проявляют такую некомпетентность и выдают партнёров по альянсу. Я хочу сказать, что американцы, наверное, тоже будут вне себя. Британцы посмеются над такой халатностью, таким наплевательским отношением, которое проявило тут руководство военно-воздушными силами Германии.
И, конечно, происходящее здесь — это процесс, который способен привести мир на шаг ближе к третьей мировой войне. Немцы снова ведут нас к мировой войне? Такой вопрос возникает в данной ситуации, и его ни в коей мере нельзя назвать абсурдным. Тут и плачевное состояние бундесвера, и фривольная легкомысленность в отношении перспективы мировой войны. Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся.
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