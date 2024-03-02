Немецкий политик: Россия использует утечку записи офицеров бундесвера для сдерживания Шольца

По мнению эксперта ХДС по вопросам обороны Родериха Кизеветтера, Россия обнародовала запись переговоров между офицерами бундесвера, чтобы отпугнуть Шольца. В интервью N-TV он пояснил, что любые действия, которые представят Германию как активную сторону в конфликте, должны оказать на канцлера сдерживающий эффект, — раньше это уже работало.
Эксперт ХДС по вопросам обороны и полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер не удивлён тем, что Россия прослушивает офицеров немецкой армии. «Также неудивительно, что запись стала достоянием общественности, — заявил он в интервью N-TV. — Мы должны предположить, что у русских есть ещё материалы такого рода».
По мнению политика, Россия использует утечку информации, чтобы помешать Германии наконец поставить Украине крылатые ракеты Taurus, в которых так нуждается Киев. «Они хотят помешать этому, обвинив Германию в причастности к планированию цели. В то же время публикация записи должна оказать сдерживающее воздействие на канцлера. В прошлом это уже срабатывало», — утверждает Кизеветтер.
Россия хочет, чтобы казалось, что Германия уже планирует конкретную операцию по уничтожению Крымского моста. Всё, что заставит Германию выглядеть активной воюющей стороной, скорее всего, отпугнёт Шольца, полагает немецкий политик.
Он уверен: именно по этой причине летом 2022 года Шольц назвал возможные поставки боевых машин пехоты Marder «ужасным обострением» конфликта, в том же году был введён «плановый» запрет для бундесвера и промышленности на поставку основных боевых танков Leopard, а в январе канцлер провёл «красную черту» в вопросе о поставках истребителей.
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