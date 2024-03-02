NYTimes: удивительно слабая оборона Украины помогает продвижению российских войск

14:32 NYT: слабая оборона ВСУ рядом с Авдеевкой является причиной продвижения России Слабая оборона ВСУ является причиной продвижения российской армии после освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

14:22 Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм и займут своё место в международном календаре.

14:22 Аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Петербурге Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме на фоне ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

14:18 Головин — о матче с ПСЖ: победа была совсем рядом Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с ПСЖ в рамках матча 24-го тура французской Лиги 1.

14:11 В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

14:01 Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

14:00 Большунов стал победителем Дёминского марафона — 2024 в классическом стиле Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в Дёминском марафоне на 50 км в классическом стиле.

13:57 Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.

13:51 Матыцин констатировал несомненный успех Игр Будущего Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что фиджитал-турнир Игры Будущего имеет несомненный успех.

13:51 Гладков: село Новая Таволжанка попало под миномётный обстрел ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины.

13:48 Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал о том, как в команде относятся к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ) после первой части сезона.

13:45 ВС России уничтожили за сутки пять ракет Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS Российские военные сбили за сутки пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

13:42 Вице-премьер Хуснуллин совершил рабочую поездку в Авдеевку Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.

13:37 Поздняков: МОК стал заложником коммерциализации Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о Международном олимпийском комитете (МОК).

13:33 Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина Исследование Brand Analytics показало, что национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым проектом в социальных сетях по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

13:30 В Турции заявили, что проведут встречу по нормализации отношений с Арменией Представители Турции и Армении проведут встречу по нормализации отношений двух государств. Об этом заявил турецкий спецпредставитель по диалогу с Ереваном Сердар Кылыч.

13:29 Логинов: после индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями Биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

13:20 Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на окраину села Щетиновка.

13:18 Латыпов стал лучшим в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/24 Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в зачёте спринтерских гонок в рамках Кубка России.

13:12 Гимнастка Крамаренко выиграла все соревнования в отдельных видах на чемпионате России Российская гимнастка Лала Крамаренко стала победительницей в четырёх дисциплинах на чемпионате России.

13:09 Футболист ЦСКА Мухин заявил, что мечтает играть в АПЛ Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

13:05 Иноагент Пивоваров уволит часть команды «Редакция» и сменит её название Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что после принятого Государственной думой РФ законопроекта о запрете рекламы у иностранных агентов он уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала.

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12:54 Чернышенко: на Всемирный фестиваль молодёжи приехали участники более чем из 170 стран Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и подчеркнул, что в мероприятии принимают участие представители более чем 170 стран.

12:53 Spiegel: Минобороны ФРГ опасается большой утечки внутренних переговоров Министерство обороны Германии встревожено по поводу того, что могла произойти утечка ещё большего объёма информации, а не одного опубликованного фрагмента переговоров немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост.

12:47 Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться.

12:47 Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз предоставило возможность на «воссоединение Кишинёва и Тирасполя».

12:39 Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

12:36 Умар Нурмагомедов: надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10 Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов выразил надежду подняться в топ-10 легчайшего дивизиона.

12:31 Politico: базы с F-16 на Украине станут целями для ВКС России Базы с поставленными Вооружённым силам Украины самолётами F-16 станут объектами бомбардировок для Воздушно-космических сил России, пишет газета Politico.

12:26 Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о возгорании в соседнем доме Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова заявила, что после ЧП увидела возгорание в соседнем доме.

12:25 Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ Американский боксёр Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство.

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12:10 Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита» Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

12:02 RS: провалы ВСУ на фронте подтолкнут Украину к переговорам с Россией Украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.

11:58 Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

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11:40 Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск российской армии с позывным Шика в течение одной ночи в одиночку уничтожил до семи бойцов Вооружённых сил Украины.

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11:29 Крымские болгары назвали позором решение передать Зеленскому меч хана Кубрата Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором.

11:26 Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

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11:07 В Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня Ливанские власти посылали Израилю предложение о прекращении огня, но получили отказ. Об этом заявил глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.

11:05 Титов заявил, что ситуация с Промесом сказывается на репутации «Спартака» Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что ситуация вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса сказывается на клубе.

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10:54 Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300 Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство организации связывалось с менеджером российского бойца Али Абдель-Азизом.

10:51 Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.