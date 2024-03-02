New York Times Оригинал

NYTimes: удивительно слабая оборона Украины помогает продвижению российских войск

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Продвижение российских войск в районе Авдеевки связано не только с истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи, но и с удивительно слабой обороной Украины, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, у Киева к западу от этого города, покинутого недавно ВСУ, есть лишь «рудиментарные линии окопов».
NYTimes: удивительно слабая оборона Украины помогает продвижению российских войск
AP
Российские войска продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи, пишет The New York Times.

Но есть ещё одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным коммерческой компанией Planet Labs, к западу от Авдеевки на территории, которую ВСУ сейчас пытаются защитить, у Киева лишь «рудиментарные линии окопов». На этих линиях не хватает дополнительных укреплений, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность.
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источник
New York Times США Северная Америка
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