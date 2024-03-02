France info: евродепутат выступила против свободной торговли с Украиной

12:47
Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться.
12:47
Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение
Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз предоставило возможность на «воссоединение Кишинёва и Тирасполя».
12:39
Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
12:36
Умар Нурмагомедов: надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов выразил надежду подняться в топ-10 легчайшего дивизиона.
12:31
Politico: базы с F-16 на Украине станут целями для ВКС России
Базы с поставленными Вооружённым силам Украины самолётами F-16 станут объектами бомбардировок для Воздушно-космических сил России, пишет газета Politico.
12:26
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о возгорании в соседнем доме
Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова заявила, что после ЧП увидела возгорание в соседнем доме.
12:25
Боксёр Севейдж ждёт возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ
Американский боксёр Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство.
12:19
Более 500 тысяч человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве
В Москве к настоящему моменту более 500 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.
12:11
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в Москве.
12:10
Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».
12:02
RS: провалы ВСУ на фронте подтолкнут Украину к переговорам с Россией
Украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.
11:58
Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.
11:51
Жителей повреждённых при ЧП в Петербурге квартир разместили в детском саду
Жителей квартир в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которые были повреждены в результате ЧП, временно разместили в детском саду, с ними работают психологи и врачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
11:40
Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ
Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск российской армии с позывным Шика в течение одной ночи в одиночку уничтожил до семи бойцов Вооружённых сил Украины.
11:39
Давидович-Фокина считает несправедливой дисквалификацию Рублёва
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.
11:29
Крымские болгары назвали позором решение передать Зеленскому меч хана Кубрата
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором.
11:26
Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
11:18
В результате ЧП в Петербурге за помощью к врачам обратились шесть человек
За помощью к врачам после ЧП в жилом доме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге обратились шесть человек. Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.
11:15
Наталия Шевченко выиграла зачёт спринтерских гонок в рамках Кубка России
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла «Малый хрустальный глобус» в общем зачёте спринтерских гонок на Кубке России.
11:07
В Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня
Ливанские власти посылали Израилю предложение о прекращении огня, но получили отказ. Об этом заявил глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.
11:05
Титов заявил, что ситуация с Промесом сказывается на репутации «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что ситуация вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса сказывается на клубе.
11:05
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
10:54
Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство организации связывалось с менеджером российского бойца Али Абдель-Азизом.
10:51
Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России
Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.
10:40
В прокуратуре Амстердама сообщили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса
В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
10:40
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины населённого пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.
10:29
Шевченко рассказала, что судья Кубка России перед стартом спринта принял её за биатлонистку-любительницу
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о ситуации перед началом спринта Кубка России в Уфе.
10:29
Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский считает, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.
10:18
Маск согласился с мнением, что Западу следует признать Донбасс и Крым российскими
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.
10:17
Бабич — о переходе в «Спартак»: спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»
Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём переходе в стан красно-белых.
10:09
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о сторонниках русского мира в городе
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть сторонники русского мира, которые ждут прихода России.
10:00
Шевченко выиграла спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Уфе
Анастасия Шевченко одержала победу на пятом этапе Кубка России по биатлону в Уфе.
09:58
Глава МИД заявил, что график вывода войск США из Ирака ещё не согласован
Переговоры по теме вывода военных международной коалиции во главе с США из Ирака продолжаются. Об этом заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн.
09:56
Павлюченкова проиграла украинке Костюк в четвертьфинале турнира WTA в Сан-Диего
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Сан-Диего.
09:49
Президент Аргентины Милей решил закрыть единственное новостное госагентство
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах закрыть единственное новостное государственное агентство в стране.
09:46
Олимпийский чемпион Уэстбрук получил перелом руки в матче НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук получил перелом руки в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Вашингтон Уизардс».
09:38
Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жителей квартир, пострадавших из-за ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе города, эвакуировали.
09:35
Глушаков — об обмене футболками с Месси: лежит в сейфе на чёрный день
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков вспомнил об обмене футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
09:27
Экс-премьер Швеции считает недопониманием слова Макрона о войсках на Украине
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются «недопониманием».
09:17
Радимов высмеял «Спартак» из-за неготовности поля к матчу с «Факелом»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию о неготовности поля стадиона «Спартака» к возобновлению РПЛ.
09:16
Площадь пожара на складе в Красноярске составила 800 квадратных метров
Площадь пожара на складе в Красноярске составила 800 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
09:05
«Анахайм» с Минтюковым обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Анахайм Дакс» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:03
Власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Петербурга
Власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП.
08:56
Фернандес: «Зенит» — это российская мультикультурная команда
Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о петербургской команде.
08:47
Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синих карточек.
08:45
РИА Новости: при досмотре машины в Крыму обнаружили взрывное устройство
В ходе осмотра автомобиля на пункте пропуска Джанкой в Крыму было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
08:39
Умерла коллекционер и дизайнер Айрис Апфель
Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида, пишет New York Post.
08:36
Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать
Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен рассказал о разговоре с Зинедином Зиданом касательно его тренерской карьеры.
08:28
В вузах России создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приёмной кампании
В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.
08:25
Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в Дубае.