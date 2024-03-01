SRF: швейцарские фермеры послали правительству сигнал SOS

Следуя примеру Франции, Германии и других европейских стран, фермеры Швейцарии провели демонстрации в разных городах страны, сообщает SRF. С помощью тракторов они сформировали надпись SOS. Швейцарские фермеры требуют достойной оплаты своего труда: молоко сейчас стоит дешевле бутилированной воды.

Сотни фермеров провели акцию протеста за улучшение условий труда в нескольких районах на западе и в немецкоязычной Швейцарии, сообщает телеканал SRF. Они собрались вместе и с помощью тракторов послали символический крик о помощи, выстроив сельскохозяйственные машины в форме надписи SOS.

«Фермеры требуют цен, которые будут выгодны в долгосрочной перспективе, чтобы наша профессия была жизнеспособной. Мы хотим, чтобы нам платили за то, что мы производим, по ценам, которые учитывают наши затраты, — объяснил один из участников акции. — Это всё ещё проблема, когда молоко стоит дешевле бутилированной воды».

Как рассказали протестующие, этот «сельскохозяйственный бунт» — не просто выражение недовольства «ошибочной сельскохозяйственной политикой с противоречивыми правилами и чрезмерно низкой ценой на молоко». Это также возможность дать надежду новому, мотивированному молодому поколению фермеров и обеспечить им счастливое будущее.

Крупные демонстрации прошли во многих городах Швейцарии. В субботу фермеры на западе страны зажгли костры протеста в нескольких округах. Они призывали к солидарности перед лицом требований о повышении зарплаты. Населению было предложено присоединиться к движению.