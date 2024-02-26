France 24: в Брюсселе начались массовые столкновения фермеров с полицией

Европейские трактористы парализовали Брюссель во время встречи министров сельского хозяйства ЕС. Как сообщает France 24, протестующие против политики ЕС стоят в нескольких сотнях метров от зданий учреждений Евросоюза, где сегодня проходит саммит. Фермеры блокируют дороги, жгут сено и шины, в результате чего Брюссель полностью охвачен густым чёрным дымом. Полиция стянула специальные подразделения и применяет ответные меры.

Европа продолжает сталкиваться с недовольством фермеров. Вчера польские фермеры начали блокировать крупный пограничный переход с Германией в знак протеста против европейских норм в отношении импорта продуктов из-за пределов ЕС, которые, по их мнению, не соответствуют европейским стандартам. Кроме того, новые демонстрации сегодня разгораются в Мадриде, а также в Брюсселе.

В Брюссель тракторы вновь прибывают со всего континента. Вы сами всё видите на видео. Они стоят в нескольких сотнях метров от зданий учреждений ЕС, где сегодня проходит встреча министров сельского хозяйства 27 стран. Эти кадры поступают в режиме реального времени.

С нами на связи Лора Брулар, наш корреспондент в Брюсселе. Здравствуйте, Лора. С сегодняшнего утра мы в прямом эфире наблюдаем за противостоянием между фермерами и силами правопорядка. Полиция начала применять мощное оружие, не так ли?

ЛОРА БРУЛАР, корреспондент France 24 в Брюсселе: Да, сегодня утром Брюссель приковал к себе всё внимание. Сотни тракторов, как вы видели, прибывающие из разных регионов Бельгии, в настоящее время находятся в непосредственной близости от зданий учреждений ЕС, где министры сельского хозяйства 27 стран проводят встречу, чтобы обсудить меры по упрощению Единой сельскохозяйственной политики.

Демонстранты уже разожгли несколько костров возле здания Совета. Сегодня утром огонь полыхал и у площади Шумана. Густой чёрный дым от горящих тюков сена и шин также валит с территории Европейского квартала. Демонстранты продолжают запускать множество петард.

Повсюду стянуты значительные силы полиции. В настоящее время полиция пытается разогнать фермеров, чтобы не дать тракторам въехать на площадь Люксембурга перед зданием Европейского парламента или приблизиться к другим учреждениям.

Сегодняшний протест был созван главными федерациями фермеров Бельгии и европейской организацией La Via Campesina. Поэтому здесь собрались в основном бельгийцы, однако я видела и много итальянских фермеров. Все они считают, что до сих пор ЕС дал недостаточно конкретных ответов на их требования.

Например, они по-прежнему требуют прекратить соглашения о свободной торговле, которые, по их мнению, порождают нечестную конкуренцию, и приостановить переговоры по соглашению между странами ЕС и МЕРКОСУР. Они также требуют создания механизмов, которые гарантировали бы им справедливую цену на их продукцию, и большей гибкости в отношении экологических стандартов.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.