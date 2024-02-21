«Мы им помогли, а они захватили все рынки»: польские фермеры объявили о блокаде Украины

Ни одно из требований польских фермеров не выполнено, поэтому они пойдут до конца и перекроют границу с Украиной, заявил RMF FM лидер «Обманутой деревни» Роман Кондрув. В интервью он напомнил, что именно аграрии первыми протянули руку помощи «украинским братьям», а сейчас их буквально разоряет дешёвое украинское зерно.

Сегодня, 20 февраля, польские фермеры по всей стране вышли на акцию протеста. Они требуют, чтобы ЕС отказался от «зелёного курса», и прежде всего хотят заблокировать приток дешёвых продуктов питания с Украины в Польшу. Более того, в рамках протеста они блокируют всю границу с Украиной.



«Ни одно из наших требований не было выполнено», — заявил в интервью RMF FM лидер «Обманутой деревни» Роман Кондрув. «Фермер упрям, ​​и он не отступит назад. Нас затопило зерно с Украины. Нам говорят, что мы против Украины. Совершенно наоборот. Мы были первыми, кто протянул руку помощи нашим братьям с Украины. И сегодня они причиняют нам вред», — объяснил фермер. Более того, по его словам, продовольствие с Украины в Польшу поставляет «мафия».

В беседе он также подчеркнул, что польские фермеры крайне разочарованы новым правительством. «Мы, в лице фермеров, тоже голосовали за господина Туска, ждали от него предметного сотрудничества. Не только обещаний. Он нас подвёл…» — признал Роман Кондрув. Одновременно он пригласил премьер-министра посетить КПП на границе и посмотреть, насколько сложная ситуация, а также разрядить каким-то образом напряжение, чтобы оно не нарастало.

Роман Кондрув предупреждает, что объём производства польских сельскохозяйственных продуктов, направленный на внутренний рынок, лишь сокращается. «Мы открыли коридор солидарности, и все рынки были захвачены Украиной. Нам больше некуда продавать зерно», — посетовал он.

В интервью он обратился напрямую к Брюсселю, чтобы в ходе украинского конфликта он помогал не только Киеву, но и польским фермерам. «Пусть Брюссель также окажет финансовую поддержку польским фермерам, чтобы и мы смогли жить достойно», — подчеркнул он.

Фермер напомнил, что Польша потратила 56 млрд злотых на оружие, которое потом отправила Украине. «Однако они продолжают оппонировать, настаивать на своём. У нас имеются претензии к олигархам, которые правят Украиной. Ведь именно украинское государство уготовило нам эту судьбу вместе с нашим правительством и с Брюсселем», — разъяснил он.

По его словам, в польских зернохранилищах залёживаются тысячи тонн зерна, а свои убытки он оценивает уже в 350 тыс. злотых. Он также предупредил, что, возможно, в рамках протеста фермеры будут вынуждены заблокировать границу для легковых автомобилей и автобусов. Более того, он отметил, что крайне возмущён словами Владимира Зеленского о сложившейся ситуации.