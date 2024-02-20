«Все до единого»: польские охотники поддержат фермеров в борьбе с проукраинским курсом ЕС

Наряду с водителями и перевозчиками, охотники из Польши объявили о присоединении к всеобщей забастовке фермеров на границе с Украиной. Как и фермеры, они выражают недовольство властями, которые разрешают ввоз зерна с Украины и одновременно ужесточают правила владения охотничьим оружием.

Польские охотники, наряду с фермерами, водителями и перевозчиками, стали очередной группой, которая заявила о своём несогласии с политикой «Зелёного курса» еврократов из Брюсселя. Говорится также о недовольстве среди пчеловодов, сообщает Telewizja Republika.

Портал напоминает, что первыми начали протест именно польские фермеры. Они вышли на улицы 24 января, но предупредительный протест не принес никаких результатов, поэтому аграрии объявили всеобщую забастовку. Она началась 9 февраля и должна была продлиться 30 дней, однако всё указывает на то, что она затянется.

Теперь очередная крупная мобилизация всех протестующих запланирована на 20 февраля —фермеры собираются в массовом порядке выйти на улицы польских городов и сёл, а также перекрыть дороги. «Но этим они не ограничатся — их план подразумевает ещё и полную блокаду границы с Украиной», — подчёркивает Telewizja Republika.

Цель протеста с самого начала ясна и неизменна — противодействие политике ЕС, «Зелёному курсу» и неконтролируемому притоку товаров из Украины, который ставит под удар рентабельность сельскохозяйственного производства и других отраслей промышленности Польши.

«…20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все протестные действия будут направлены на полную блокаду всех пропускных пунктов границы между Польшей и Украиной…» — предупредили фермеры.

К участникам сельскохозяйственных протестов присоединяются всё больше профессиональных групп. Помимо водителей и перевозчиков, 20 февраля в них будут участвовать охотники. Беспокойство охотничьего сообщества вызвали ограничения на охоту, объявленные министерством климата и окружающей среды. «Особую тревогу может вызвать тот факт, что одним из требований заместителя министра Дорозалы выступает его желание без всякого обоснования ввести обязанность периодически проходить медицинские осмотры для всех законных владельцев оружия в Польше, включая спортивных стрелков и коллекционеров… Легальные владельцы оружия, вне всяких сомнений, создают естественный военный потенциал страны, и перед лицом реальной угрозы распространения вооружённого конфликта на Польшу их следует поддерживать, а не клеймить, подрывая тем самым доверие в этой среде», — возмущены охотники.

Telewizja Republika подчёркивает, что организаторы охотничьих протестов намерены поддержать местные инициативы фермеров по всей стране с целью возвращения оптимальных условий для ведения устойчивого сельского хозяйства в Польше.