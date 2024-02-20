EurActiv: европейские фермеры будут протестовать против продления сельскохозяйственных льгот для Украины

Во вторник Еврокомиссия будет рассматривать вопрос о продлении специальных льгот в сфере сельского хозяйства для Украины. Фермеры из Восточной Европы, которая больше всего страдает от этих мер, планируют в четверг провести акцию протеста против продолжения либерализации торговли с Украиной, сообщает EurActiv. Украинские продукты заполняют весь европейский рынок.

В Европе на повестке дня находится вопрос о продлении сельскохозяйственных льгот для Украины. Уже во вторник Европейская комиссия встретится с «представителями соседних стран». Европейские фермеры в свою очередь собираются провести свою акцию протеста против продления в четверг, сообщает EurActiv. Они бояться, что киевская сельскохозяйственная продукция «наводняет» рынок ЕС.

Больше всего от «наплыва украинских продуктов» пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Именно Восточная Европа является «очагом протестов», отмечает издание.

На случай превышения притока продуктов, власть ЕС ввела так называемое «экстренное торможение». Фермеры же хотят, чтобы защитные меры распространились ещё и на «зерновые, масличные культуры и мёд».

Автор статьи отмечает, что уже сейчас несколько «односторонних» запретов на украинские продукты действуют в Словакии, Венгрии и Польше.

Первые дебаты о возможно продлении льгот состоялись в понедельник. Многие были недовольны их итогами. Некоторые евродепутаты отметили, что «комиссия подготовила это предложение в самый последний момент», она попросту «опоздала», как заявил румынский евродепутат Юлиу Винклер.

Фермеры по всей Европе единогласно раскритиковали возможность принятия этого предложения без каких-либо изменений.