Будущее многих ферм и сельскохозяйственных предприятий на Украине оказалось под угрозой, пишет Bloomberg. После двух лет ожесточённых боёв Киев отчаянно пытается найти свежие силы, чтобы укрепить свою армию. Из-за этого под мобилизацию попадают даже работники критически важной сельскохозяйственной отрасли, которые ранее были защищены от призыва.

Украина набирает в армию важнейших сельскохозяйственных рабочих в отчаянной попытке укрепить вооружённые силы, пишет Bloomberg. После двух лет ожесточённых боёв Украине снова потребовались свежие войска, из-за чего будущее многих ферм оказалось под угрозой.

В 2023 году Киев создал систему защиты работников критически важных отраслей от призыва. Но по мере того как число добровольцев сокращается, а на передовой нужны новые силы, всё больше фермеров призываются на службу. На бумаге сельскохозяйственные рабочие — идеальные кандидаты в украинские военные. Они привыкли обращаться с крупной техникой и управлять тракторами, что даёт им навыки, крайне необходимые на поле боя.

В итоге украинские чиновники столкнулись с дилеммой: они вынуждены балансировать между сохранением экономического стержня Украины и защитой суверенитета страны. Результат этого балансирования влияет на средства к существованию и мировые поставки продовольствия, а также на состояние украинских вооружённых сил.

Усилия Киева по пополнению своей поредевшей армии вызывают беспокойство среди фермеров, которые опасаются, что им не хватит людей для работы, особенно во время весеннего сева кукурузы и масличных культур, который уже начался на юге страны.