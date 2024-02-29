Польский политик: Украина шантажирует и Польшу, и ЕС

Никакой взаимности в торговле между Киевом и Брюсселем и не существует, потому что Украина по-прежнему сохраняет пошлины на импорт товаров из ЕС, говорит польский политик Анна Брылка из партии «Конфедерация». В интервью Do Rzeczy она называет угрозы киевских властей моральным шантажом и объясняет, что сегодня польские фермеры борются за своё будущее и их протесты будут становится всё масштабнее,

Самое ужасное заключается в том, что в то время, когда по всей Европе фермеры протестуют против «Зелёного курса» ЕС, Европарламент путём голосования принимает всё новые его элементы, негодует в беседе с Do Rzeczy польский политик Анна Брылка из партии «Конфедерация». Одновременно она призывает не верить Брюсселю, который уверяет, что в случае если продовольственная безопасность в ЕС окажется под угрозой, то будут применятся защитные положения. Политик напоминает, что в регулировании беспошлинной торговли с Украиной также содержались защитные механизмы, которые так никто и не запустил. «То, что есть какие-то положения, не означает, что их кто-то будет применять. К сожалению, всё указывает на то, что массовые протесты не окажут никакого влияния на решения ЕС», — подчеркнула она.

В интервью она также упрекнула польское правительство в бездействии. По её словам, за две недели правительство не предприняло никаких шагов и не проявило никакого интереса к требованиям фермеров. «Да, министр Секерский появляется на встречах с фермерами и говорит о диалоге с фермерами. В похожем тоне прозвучало заявление спикера Сейма Шимона Холовня, который объявил о создании рабочих групп и круглого стола. Однако это всего лишь слова и заявления о диалоге, не более», — сетует Анна Брылка.

Она обращает внимание на то, что для решения проблем никаких специальных законов в этом плане не требуется, потому что многие вопросы могут быть урегулированы при помощи постановления министра сельского хозяйства или министра развития и технологий. Это касается также введения запрета на ввоз сельхозпродукции из Украины. Вес имеет также постановление премьер-министра страны. «Проблема однако состоит в том, что сам премьер-министр Туск уже месяц как не находит время на то, чтобы встретиться с протестующими фермерами. Даже во время протестов в Варшаве фермеров в канцелярии премьер-министра принимал господин Грабец, потому что премьер-министра там не было. Это свидетельствует о том, что на следующей неделе всеобщая забастовка будет лишь более масштабной и главное давление будет оказываться именно на премьер-министра», — пояснила она.

Заявление украинских властей о том, что если Польша не справится с протестом фермеров к 28 марта, тогда Киев предпримет ответные шаги, политик прокомментировала следующим образом: «Только какие шаги? Они не пропустят транспорт с топливом? С оружием? Несмотря на то, что ведутся переговоры о взаимности в торговле между Украиной и ЕС, Украина по-прежнему сохраняет пошлины на импорт товаров из ЕС. Взаимности нет. ЕС снял тарифные ограничения, а со стороны Украины такой взаимности нет. Следовательно, о чём речь?»





«Это моральный шантаж, к которому прибегает Украина. Правда же заключается в том, что польские фермеры сегодня сражаются за своё будущее. Помощь Украине не может осуществляться за счёт рентабельности и безопасности польских ферм, но, к сожалению, именно таким образом дела обстоят на сегодняшний день», — резюмирует она в интервью Do Rzeczy.