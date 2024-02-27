Rzeczpospolita Оригинал

Польский политик: лучше сейчас поддержать Киев, чем потом расплачиваться польской кровью

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На сегодняшний день Запад в состоянии сдержать Россию, ему лишь надо существенно увеличить производство вооружений, заявил глава комитета по иностранным делам Польши Павел Коваль. В беседе с Rzeczpospolita он признал, что угроза с Востока существует, но это не безвыходная ситуация, поэтому чтобы завтра не «расплачиваться кровью поляков», необходимо мобилизовать общество и поддерживать Украину.
Польский политик: лучше сейчас поддержать Киев, чем потом расплачиваться польской кровью
АР

Полномочный представитель по вопросам восстановления Украины, глава комитета по иностранным делам Польши Павел Коваль признал, что антироссийские санкции всегда будут «дырявыми», именно поэтому их необходимо постоянно ужесточать и одновременно вводить новые. «К этому надо добавить жесткие дипломатические действия, нацеленные на исключение России в качестве серьёзного партнера из стран демократического мира. Более того, необходимо вооружаться», — объяснил он в интервью Rzeczpospolita. 

По словам политика, для того, чтобы смочь сдерживать Россию, Европе необходимо наращивать производство боеприпасов на передовой линии украинского конфликта, а также вводить новые линии по их производству. «Украина была подвержена нападению, и она имеет право на получение этой помощи. Необходимо делать это, и всё получится», — добавил он.
 
Коваль, однако, признал, что мобилизация Запада в плане украинского конфликта в этом году не оправдала полностью его ожиданий. Он полагал, что она будет куда активнее. Поэтому, по его оценкам, задача на этот год вырисовывается следущая — не допустить, чтобы Россия прорвала где-либо линию фронта. Он также призвал пристально следить за внутренней ситуацией в России. «За защиту Украины сегодня стоит платить больше — я говорю о западном мире — чтобы в будущем не платить кровью Польши или других народов Центральной Европы», — предупредил он. 
 
На вопрос издания нападет ли Россия на Польшу, Коваль ответил следующее: «Я бы сказал, что сейчас нам надо сдерживать Путина, и сейчас мы в состоянии его сдержать. Путин не нападёт, если мы его сдержим. Сдерживать — это значит производить столько оружия, чтобы смочь конкурировать с Россией. То есть не меньше, чем россияне». Одновременно Коваль признал, что  «не стоит бояться» нападения России. «Запугивание скорее демобилизует, чем мобилизует. Наша задача – мобилизовать. Можно сказать, что угроза существует, но это не безвыходная ситуация», — резюмировал польский политик. 
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источник
Rzeczpospolita Польша Европа
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