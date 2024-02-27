Польский политик: лучше сейчас поддержать Киев, чем потом расплачиваться польской кровью

На сегодняшний день Запад в состоянии сдержать Россию, ему лишь надо существенно увеличить производство вооружений, заявил глава комитета по иностранным делам Польши Павел Коваль. В беседе с Rzeczpospolita он признал, что угроза с Востока существует, но это не безвыходная ситуация, поэтому чтобы завтра не «расплачиваться кровью поляков», необходимо мобилизовать общество и поддерживать Украину.

Полномочный представитель по вопросам восстановления Украины, глава комитета по иностранным делам Польши Павел Коваль признал, что антироссийские санкции всегда будут «дырявыми», именно поэтому их необходимо постоянно ужесточать и одновременно вводить новые. «К этому надо добавить жесткие дипломатические действия, нацеленные на исключение России в качестве серьёзного партнера из стран демократического мира. Более того, необходимо вооружаться», — объяснил он в интервью Rzeczpospolita.

По словам политика, для того, чтобы смочь сдерживать Россию, Европе необходимо наращивать производство боеприпасов на передовой линии украинского конфликта, а также вводить новые линии по их производству. «Украина была подвержена нападению, и она имеет право на получение этой помощи. Необходимо делать это, и всё получится», — добавил он.

Коваль, однако, признал, что мобилизация Запада в плане украинского конфликта в этом году не оправдала полностью его ожиданий. Он полагал, что она будет куда активнее. Поэтому, по его оценкам, задача на этот год вырисовывается следущая — не допустить, чтобы Россия прорвала где-либо линию фронта. Он также призвал пристально следить за внутренней ситуацией в России. «За защиту Украины сегодня стоит платить больше — я говорю о западном мире — чтобы в будущем не платить кровью Польши или других народов Центральной Европы», — предупредил он.

На вопрос издания нападет ли Россия на Польшу, Коваль ответил следующее: «Я бы сказал, что сейчас нам надо сдерживать Путина, и сейчас мы в состоянии его сдержать. Путин не нападёт, если мы его сдержим. Сдерживать — это значит производить столько оружия, чтобы смочь конкурировать с Россией. То есть не меньше, чем россияне». Одновременно Коваль признал, что «не стоит бояться» нападения России. «Запугивание скорее демобилизует, чем мобилизует. Наша задача – мобилизовать. Можно сказать, что угроза существует, но это не безвыходная ситуация», — резюмировал польский политик.