Польский генерал: после окончания спецоперации Украине будет уготован корейский сценарий

Спецоперация закончится, но не украинский конфликт, поэтому единственным решением для Киева может стать корейская модель, то есть зона разъединения войск, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Rzeczpospolita он призвал украинцев быть реалистами и стремиться к заморозке конфликта, чтобы не утратить ещё больше территорий, ведь сейчас стратегическое преимущество и инициатива именно в руках российской армии.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина вряд ли когда-либо будет в состоянии вернуть Крым. По его словам, полуостров имеет особое место, и если посмотреть через призму истории, то он долгое время находился именно под контролем России, пишет Rzeczpospolita.

Бывший командующий сухопутными войсками польский генерал Вальдемар Скшипчак согласен с главой страны. В интервью изданию он объяснил, что на настоящий момент украинцы не обладают соответствующим военным потенциалом, главным образом наступательным, чтобы вернуть Крым или даже освободить часть его территории. «Крым ещё очень далеко, более 100 километров. На сегодняшний день украинская армия перешла к операции стратегической обороны, это продолжается практически с октября», — пояснил он.

В беседе польский военный также указал на два недостатка Киева, которые стоят на пути к возвращению Крыма. «Во-первых, у них нет солдат для создания новых соединений, которые могли бы провести такую ​​операцию. Во-вторых, у них нет потенциала в плане боеприпасов и техники, благодаря которому они смогли бы победить российскую армию на этом направлении», — разъяснил Скшипчак. «На настоящий момент именно российская армия обладает стратегическим преимуществом и стратегической инициативой», — добавил он.

В сложившихся условиях военный призвал украинцев быть реалистами и главным образом защищаться, чтобы не утратить ещё больше территорий. «Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдалённой ввиду того, что происходит на фронте», — признал Скшипчак. «Во-вторых, если что-то и случится, то только в результате политических решений, хотя, по моему мнению, такого решения, скорее всего, не будет», — оценил он.

«На мой взгляд, с военной точки зрения шансов вернуть Крым военным путём у Украины на данный момент нет. Когда-то генерал Ходжес сказал, что в августе 2023 года Крым станет украинским. Прошло полгода, а потенциала вернуть Крым военным путём у неё так и нет», — напомнил польский генерал.

В беседе Скшипчак также рискнул заявить, что в украинском конфликте «победителей» не будет, потому что он просто-напросто не будет иметь своего конца. «Спецоперация закончится, но войне не будет конца, и единственным решением может стать корейская модель, то есть зона разъединения войск», — объяснил генерал. В противном случае, по его мнению, конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан».