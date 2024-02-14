Польский генерал: к словам Трампа о выходе США из НАТО надо относиться с полной серьёзностью

Вне всяких сомнений, главный военный и экономический потенциал НАТО — это США, поэтому пока что представить вариант выхода Вашингтона из альянса крайне сложно, заявил польский генерал Мирослав Ружанский. В интервью ТОК FM он одновременно призвал ЕС слушать внимательно заявления «бизнесмена» Дональда Трампа и быть готовыми и к такому развитию событий.

Значимость слов Дональда Трампа о том, что в случае своего избрания он позволит России делать всё, что угодно, с теми странами альянса, которые недостаточно тратятся на оборону, нельзя преуменьшать, даже если они были сказаны в рамках предвыборной кампании, считает польский генерал Мирослав Ружанский.

«Для Трампа доллар и политика — синонимы, тем более что его это прошлое только подтверждает: он никогда не служил в армии, никогда не был в правительстве, он занимался исключительно бизнесом», — прокомментировал он в эфире ТОК FM.

У польского военного также нет сомнений в том, что заявление Трампа вписывается в риторику Кремля. «Мы имеем в этом плане некий дуэт. И Путин, и Трамп заявляют о том, что в состоянии быстро закончить войну на Украине. Это послание также адресовано американскому обществу, которое смотрит на свои собственные, экзистенциальные проблемы, а не на глобальное измерение», — объяснил он.

ТОК FM напоминает, что ещё во время своего президентского срока Дональд Трамп говорил о необходимости изменить способ функционирования НАТО. На вопрос радиостанции, есть ли у Североатлантического альянса шансы выжить без США, генерал Ружанский признал, что выход США из НАТО — это что-то «невообразимое».

«Нет даже малейшего сомнения в том, что главный военный и экономический потенциал НАТО — это США. Поэтому нам следовало бы задуматься, что делать в европейском измерении, чтобы быть готовыми к ситуациям такого типа, хотя бы в словесном плане», — отметил он.

В интервью Ружанский также указал на значимость польско-украинских отношений, потому что, по его оценкам, они касаются не только безопасности в геополитическом измерении, но и продовольственной безопасности. Он уверен, что протест польских фермеров и далее будет влиять на ситуацию в стране. Военный также призвал Варшаву готовить предложения к одному из важнейших саммитов НАТО, который пройдёт в Вашингтоне.