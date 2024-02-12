Hill: союзники США опасаются за будущее НАТО в случае возвращения Трампа в Белый дом

Союзники США по НАТО опасаются за будущее трансатлантических альянсов и поддержки военных усилий Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, передаёт The Hill. Кто-то беспокоится, что Трамп может принять решение о выходе из Североатлантического альянса, другие опасаются, что он может подрывать безопасность НАТО, официально не выходя из альянса.

Возможность победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре этого года сеет тревогу в США и за рубежом относительно того, что бывший американский лидер может поставить под угрозу трансатлантические альянсы, возможно, даже выйти из НАТО, а также подорвать поддержку Украины, пишет The Hill.

Учитывая значительные вложения США и их союзников по НАТО в поддержку военных усилий Украины и поддержание альянсов, в декабре конгресс принял закон, запрещающий президенту в одностороннем порядке принимать решение о выходе из НАТО. Однако это мало помогло успокоить тех, кто нервничал по поводу возможности второго срока Трампа, который на посту президента неоднократно высказывался против Североатлантического альянса.

Так, по словам помощника президента по национальной безопасности при администрации Трампа Джона Болтона, он «убеждён», что в случае победы кандидат от республиканцев выведет США из НАТО. «Я думаю, это то, что он очень поддерживает. Он думает, что европейцы всё ещё не платят справедливую долю, он думает, что они заключили с нами очень невыгодные торговые сделки, я думаю, он с нетерпением ждёт выхода из НАТО», — считает Болтон.

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер, в свою очередь, полагает, что Трамп может предпринять множество действий, подрывающих безопасность НАТО, официально не выходя из альянса.

Его действия могут варьироваться от указания американским дипломатам пропускать заседания, присутствовать на них и хранить молчание или голосовать против мер, требующих консенсуса. Всё это может привести к застою в работе альянса. США могут отказаться участвовать в совещаниях по планированию или военных учениях НАТО или отказаться делиться разведданными с членами НАТО.

Также вызывает беспокойство то, как США могут отреагировать на потенциальный запрос по статье 5 североатлантического договора — положения о взаимной обороне, на которое может сослаться любой член НАТО в случае нападения. Это считается сильнейшим сдерживающим фактором против любой агрессии, в частности против нападения России, пишет The Hill.

При этом члены НАТО предупреждают о том, что Европа не сможет поддержать военные усилия Украины без помощи США. Они указывают, что неспособность победить Россию будет означать войну против НАТО. «Прямо сейчас мы находимся в таком положении, что Европа, несмотря на то, что мы отдаём справедливую долю, а затем и часть Украине, как в том, что касается вооружения, так и денег, мы не сможем восполнить пробел, если США уйдут», — отметила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.