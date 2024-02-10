Nya Dagbladet: после вступления в НАТО финны всё меньше хотят нести военную службу

Вследствие начала украинского кризиса и подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО многие финские резервисты обратились в организацию «Союз противников оружия» с просьбой оказать содействие при переводе с военной на гражданскую службу. Однако после недавнего заявления министра обороны страны Антти Хакканена о его намерении запретить военнообязанным выписываться из оборонного резерва, в антивоенное объединение поступили сотни новых обращений, пишет Nya Dagbladet со ссылкой на финскую прессу.

По мнению наблюдателей, события на Украине и членство Финляндии в НАТО привели к ухудшению ситуации с национальной безопасностью. На этом фоне в Минобороны североевропейского государства обеспокоены тем, что всё больше финских резервистов не хотят нести военную службу и вместо этого желают перейти на гражданские должности, пишет Nya Dagbladet со ссылкой на финскую прессу.

По данным агентства Yle, министр обороны страны Антти Хакканен заявил о намерении изменить правила с целью предотвращения возможности резервистам «выписываться» из рядов военнообязанных, и его точку зрения разделяют в Вооружённых силах Финляндии.

В настоящее время резервисты, ссылаясь на свои личные убеждения, могут подать заявление на перевод на гражданскую службу и пройти пятидневный курс подготовки, после начала которого уже нет необходимости возвращаться в резерв.

По данным Минобороны Финляндии, именно «изменившаяся ситуация с безопасностью» вынуждает ведомство пересмотреть законодательство. По мнению представителей Вооружённых сил, граждане, покидающие резерв, рискуют поставить под угрозу обороноспособность страны. Военные чиновники отмечают, что всеобщая воинская повинность является «оплотом обороны Финляндии» и что к изменениям нельзя относиться легкомысленно.

После заявлений финских военных в антивоенную организацию «Союз противников оружия» поступили сотни новых заявлений о переводе на гражданскую службу. Заявки об альтернативной службе часто подаются через сайт организации, и её координатор Аку Кервинен подтверждает повышенный интерес со стороны финских резервистов. По его словам, если с февраля 2022 года регистрировались 20—30 обращений в день, то сейчас только за первые пять дней февраля в Центр гражданской службы уже поступило 675 заявлений, тогда как за весь 2023 год их было 1650, а за 2022 год — 3800. Резерв вооружённых сил Финляндии насчитывает около 870 тыс. военнослужащих, прошедших службу по призыву, завершает Nya Dagbladet.