NBC News: протесты европейских фермеров распространились на рабочих в Финляндии

Вслед за странами по всей Европе масштабная забастовка началась в Финляндии. Протестующие выступают против реформ в трудовой сфере. Как отмечает NBC News, протесты подпитывают риторику о том, что ЕС недостаточно заботится о фермерах, и могут повлиять на результаты выборов в Европейский парламент в июне этого года.

Протестующие тракторами забаррикадировали дороги, вываливают навоз у правительственных зданий, жгут покрышки. От Франции до Брюсселя, Греции и Португалии — фермеры устраивают протесты по всему континенту.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Время вышло, подумайте о фермерах.

Они требуют повышения заработной платы и обеспечения большей защиты от дешёвого импорта, так как цены на энергоносители и удобрения резко выросли из-за российской спецоперации на Украине. Напряжённость растёт, пока фермеры забрасывают правительственные здания яйцами, а полиция поливает протестующих из брандспойтов. Лидеры ЕС на саммите обратились к фермерам с сочувствием и пониманием, хотя конкретных предложений было выдвинуто совсем немного.

Протестуют не только фермеры. Массовые протесты в Финляндии проводят рабочие, недовольные действиями правительства.

ПЕККА РИСТЕЛЯ, руководитель отдела международных отношений Конфедерации профсоюзов Финляндии: Мы видим самые громкие политические забастовки и демонстрации трудящихся за очень долгое время.

Предприятия закрыты, аэропорты пусты, отменено более 500 рейсов — вот как выглядит страна сейчас, когда сотни тысяч бастуют. Почему финны протестуют? В профсоюзе сообщают, что правое правительство Финляндии предлагает изменения в сфере социального обеспечения, такие как сокращение пособий безработным на сотни евро в месяц, ограничение права людей на забастовки и упрощение процесса увольнения сотрудников компаниями.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Если политические партии, которые по очереди находятся у власти, берутся за принятие решений, трудовая жизнь может стать совершенно неустойчивой, непредсказуемой.

Министр занятости Финляндии отмечает, что правительство предложило эти изменения, чтобы улучшить экономику страны и повысить уровень занятости.

АРТО САТОНЕН, министр занятости Финляндии: Реакция на эти изменения чрезмерна.

Реакция массовая: в четверг на митинг в центре Хельсинки вышли около 13 тысяч человек, закрылись среди прочего ряд школ, ресторанов, почтовых отделений и магазинов, заставив страну остановиться. Руководитель отдела международных отношений крупнейшего профсоюза Финляндии утверждает, что разочарование действиями правительства на фоне роста цен — общий знаменатель по всей Европе.

ПЕККА РИСТЕЛЯ: Это протест против различных видов политики жёсткой экономии в разных европейских странах в ситуации, когда реальные доходы людей падают, но мы не сдаёмся.

С нами на связь выходит Меган Фитцджеральд. Меган, спасибо. Есть ещё один аспект, который заключается в том, что в Финляндии сейчас проходят президентские выборы и они могут наложиться на предстоящие позже в этом году выборы в ЕС. Думаем ли мы или эксперты в ЕС, что эти забастовки могли бы иметь политические последствия?

МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC News: Халли, это отличный вопрос, и да, это, безусловно, может оказать влияние. Эти забастовки подпитывают риторику о том, что правительства по всей Европе и ЕС недостаточно заботятся о проблемах фермеров. Поэтому в ЕС опасаются, что, если на выборах в июне власть достанется правым, под угрозой может оказаться, например, экологическая программа.

С нами на связи была Меган Фитцджеральд. Меган, как всегда, рады вас видеть, спасибо.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.