Libération: Еврокомиссия предложила механизм для ограничения импорта из Украины

В ответ на протесты европейских фермеров Брюссель собирается использовать «защитные меры» для сдерживания объёмов украинского импорта, сообщает Libération. Кроме того, в 2024 году отменят требование по залежным землям при условии, что аграрии посадят 7% промежуточных или азотфиксирующих культур, однако фермерский профсоюз назвала такое предложение «ограниченным» и «запоздалым».
В то время как тракторы блокируют дороги по всей Европе, Брюссель сформулировал в среду, 31 января, два предложения по залежным землям и импорту сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет Libération. Такие меры призваны усмирить возмущение фермеров, однако профсоюзы считают их недостаточными.
Прежде всего Еврокомиссия предложила в 2024 году «частично» отказаться от требований Единой сельскохозяйственной политики ЕС по залежным землям, на которые в последние недели направлен гнев аграриев. В 2023 году уже принималось исключение из этого правила, которое предписывает, чтобы по крайней мере 4% пахотных земель не использовалось. Большинство стран-членов ЕС (включая Францию) потребовали, чтобы в 2024 году действие этого правила приостановили при условии, что фермеры посадят 7% промежуточных или азотфиксирующих культур. Европейская Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов COPA/COGECA, однако, назвала такое предложение «ограниченным» и «запоздалым», принимая во внимание сельскохозяйственный календарь.
Кроме того, Еврокомиссия предложила с июня продлить беспошлинный ввоз в ЕС для сельскохозяйственной продукции, однако сопроводить такой шаг «защитными мерами» для ограничения объёма импорта для самых «чувствительных» товаров. Такие «усиленные механизмы» должны помочь принять «быстрые корректирующие действия» в случае значительных нарушений на европейском рынке, в том числе в отдельных странах. Там Брюссель отвечает на недовольство фермеров из Польши и Венгрии, которое было вызвано массовым ввозом украинского зерна. Для некоторых продуктов — мяса птицы, яиц и сахара — предусмотрена «экстренная остановка», чтобы «стабилизировать» объёмы импорта на уровне средних показателей за 2022 и 2023 годы. Как уточняют в Еврокомиссии, превышение этих показателей приведёт к восстановлению таможенных пошлин.
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