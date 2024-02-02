France 24: европейские фермеры не ослабляют давление на власти

В Брюсселе продолжаются акции протеста европейских фермеров, недовольных политикой властей ЕС, передаёт France 24. По данным канала, профсоюзы сельхозработников планируют «сохранять давление» на власти вплоть до общеевропейских выборов, которые пройдут в июне — и попытки Еврокомиссии их утихомирить пока особого успеха не имеют.

Вокруг зданий европейских учреждений продолжается напряжённое противостояние между сельхозработниками и силами правопорядка. Некоторые из фермеров кидают в полицейских яйца, камни и другие предметы; другие жгут костры, обозначая таким образом своё крайнее недовольство властями.

В нескольких шагах отсюда проводит свою акцию другая группа аграриев, которые ведут себя спокойно. Эту брюссельскую площадь заблокировали своими тракторами фермеры со всей Европы — здесь в том числе есть испанцы, французы, итальянцы и португальцы. Требование только одно — спасти сельскохозяйственный сектор.

ЭНРИКО ПАРИЗИ, итальянский фермер: Мы решили прийти сюда объединиться с другими молодыми европейскими фермерами, дабы мы могли высказаться все вместе. Мы хотим сохранить наши традиции, наших фермеров и качество наших продуктов.

Высказаться фермеры хотят в адрес лидеров 27 стран в ЕС, которые съехались в Брюссель на саммит. Сельхозработники обвиняют их в том, что они слишком много вводили крайне стеснительные для сектора нормы, а также не помогли им преодолеть нечестную конкуренцию, с которой они сейчас сталкиваются на фоне отмены различных квот и пошлин властями ЕС.

В фермерских профсоюзах считают, что по мере приближения общеевропейских выборов, намеченных на июнь, необходимо сохранять давление на власти.

ХОСЕ МАРИЯ КАСТИЛЬЯ, скотовод из Испании: Общеевропейские выборы всё ближе, и все политики, а также члены Еврокомиссии, очень сильно нервничают. Как мне кажется, сейчас самый удобный момент для того, чтобы все европейские сельхозработники вышли на улицы. Мы не можем ждать изменений в законах ещё пять лет.

Чтобы успокоить недовольных, Еврокомиссия анонсировала ограничение импорта сельхозпродукции с Украины и смягчение мер экологического регулирования. Впрочем, фермеры сочли такие шаги недостаточными.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2024 года.