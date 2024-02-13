SwebbTV: НАТО может не пережить президентство Трампа

Дональд Трамп устал от того, что европейские страны отказываются наращивать свой оборонный потенциал и не платят по счетам НАТО, пишет SwebbTV. Если Трамп будет переизбран в качестве американского президента, то трения между США и Европой будут только нарастать. К тому же совершенно не известно, «выживет» ли после этого НАТО в своей нынешней форме.

На протяжении десятилетий многие европейские государства предпочитали основывать свою политику безопасности исключительно с расчётом на то, что Соединённые Штаты встанут на защиту своих союзников в Европе в случае потенциального начала войны. Когда Дональд Трамп пришёл к власти в 2017 году, многие европейские лидеры были немного шокированы тем, что американский президент начал требовать, чтобы страны — члены НАТО платили сполна за свою собственную оборону, напоминает SwebbTV.

В преддверии нынешних президентских выборов, на которых Трамп собирается противостоять Демократической партии в лице его соперника и нынешнего президента Джо Байдена, Трамп ещё больше усиливает риторику по этому вопросу. Он всё также убеждён в том, о чём говорил европейским лидерам во время своего пребывания на посту президента США, а именно, что в случае возможного нападения на Европу, США не придут на помощь европейским странам, которые платят взносы на НАТО в размере менее 2% от ВВП, как этого требует устав блока.

С другой стороны, трения между США и Европой продолжались даже во время президентства Байдена. За время правления действующего главы Белого дома был создан блок AUKUS, который считается аналогом НАТО в Азии и Океании. В состав AUKUS входят США, Великобритания и Австралия, но ожидается, что в будущем к альянсу присоединятся и другие страны, такие как Япония. Байден заявил, что у США нет более надёжного и близкого союзника, чем Австралия. Эти слова были многими расценены как угасание интереса США к Европе и НАТО.

Кроме того, украинский кризис может привести к ещё большему расколу между США и Европой, поскольку ЕС уже утвердил выделение огромного пакета экономической помощи Киеву, в то время как Вашингтон до сих пор не одобрил обещанную Украине военную помощь. В этой связи канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что без поддержки США Украина проиграет, отмечает автор статьи.

Если Трамп будет переизбран президентом Соединённых Штатов, многие ожидают, что между США и Европой будет нарастать дальнейшая напряжённость и ещё не известно, «выживет» ли после этого НАТО в своей нынешней форме, завершает SwebbTV.