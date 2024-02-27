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Дональд Туск: мы поддерживаем Украину, но польских солдат отправлять не будем

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Польша скоро будет выделять 4% своего ВВП на оборону и окажется на первом месте в НАТО, заявил премьер-министр Дональд Туск. Одновременно польский лидер дал понять, что рамках своей помощи Киеву он не пойдёт на отправку своих солдат на Украину, пишет Rzeczpospolita.
Дональд Туск: мы поддерживаем Украину, но польских солдат отправлять не будем
АР

«Польша не предусматривает отправки своих войск на Украину. Здесь наша позиция едина. Об этом говорят премьер-министры стран, которые гораздо сильнее, чем большинство других стран, вовлечены в оказание помощи Украине в её военных усилиях», — заявил в Праге на встрече со своим чешским коллегой премьер-министр Польши Дональд Туск. 

«Нам не следует спекулировать о будущем и о том, возникнут ли обстоятельства, которые изменят эту позицию», — призвал польский лидер. Одновременно он призвал всех по примеру Польши и Чехии сосредоточиться на оказании максимальной поддержки Украине. «Если бы все страны ЕС были вовлечены в помощь Украине, как это делают Польша и Чехия, возможно, вообще не было бы необходимости обсуждать другие формы поддержки Украины. Мы в Польше скоро будем выделять 4% нашего ВВП на оборону. Мы на первом месте в НАТО. Также мы вооружаемся, чтобы более эффективно поддерживать Украину в её военных усилиях», — указал польский премьер-министр.
 
Более того, он предложил разовое единое решение финансовых проблем Украины — разморозить активы ЦБ России в западных банках. «Зачем спекулировать о том, что будет через пять лет, когда мы можем немедленно разблокировать $300 млрд активов, замороженных в европейских, японских и американских банках для поддержки Украины», — предложил он. 
 
Туск напомнил, что экономика ЕС в десять раз мощнее российской. «Сильная, объединённая, вооружённая Европа, также готовая поддержать Украину техникой, боеприпасами и деньгами, — это именно та Европа, которая эффективно остановит Россию. Европа, которая будет расколота и не будет в состоянии сама себя вооружить, станет очередной целью нападения России», — резюмировал он.
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источник
Rzeczpospolita Польша Европа
теги
армия Дональд Туск Польша премьер-министр Украина
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