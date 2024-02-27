Дональд Туск: мы поддерживаем Украину, но польских солдат отправлять не будем

Польша скоро будет выделять 4% своего ВВП на оборону и окажется на первом месте в НАТО, заявил премьер-министр Дональд Туск. Одновременно польский лидер дал понять, что рамках своей помощи Киеву он не пойдёт на отправку своих солдат на Украину, пишет Rzeczpospolita.

«Польша не предусматривает отправки своих войск на Украину. Здесь наша позиция едина. Об этом говорят премьер-министры стран, которые гораздо сильнее, чем большинство других стран, вовлечены в оказание помощи Украине в её военных усилиях», — заявил в Праге на встрече со своим чешским коллегой премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Нам не следует спекулировать о будущем и о том, возникнут ли обстоятельства, которые изменят эту позицию», — призвал польский лидер. Одновременно он призвал всех по примеру Польши и Чехии сосредоточиться на оказании максимальной поддержки Украине. «Если бы все страны ЕС были вовлечены в помощь Украине, как это делают Польша и Чехия, возможно, вообще не было бы необходимости обсуждать другие формы поддержки Украины. Мы в Польше скоро будем выделять 4% нашего ВВП на оборону. Мы на первом месте в НАТО. Также мы вооружаемся, чтобы более эффективно поддерживать Украину в её военных усилиях», — указал польский премьер-министр.

Более того, он предложил разовое единое решение финансовых проблем Украины — разморозить активы ЦБ России в западных банках. «Зачем спекулировать о том, что будет через пять лет, когда мы можем немедленно разблокировать $300 млрд активов, замороженных в европейских, японских и американских банках для поддержки Украины», — предложил он.

Туск напомнил, что экономика ЕС в десять раз мощнее российской. «Сильная, объединённая, вооружённая Европа, также готовая поддержать Украину техникой, боеприпасами и деньгами, — это именно та Европа, которая эффективно остановит Россию. Европа, которая будет расколота и не будет в состоянии сама себя вооружить, станет очередной целью нападения России», — резюмировал он.