После обнародования внутренних переговоров между офицерами бундесвера политики ХДС предостерегают о раздражении Франции и Великобритании из-за ошибок Германии, сообщает N-TV. Союзники Берлина в Европе теперь считают Германию ненадёжной, потому что из-за неё Россия получила информацию, которой не должна обладать.

После перехвата разговора между офицерами бундесвера ХДС опасается недовольства в Париже и Лондоне, сообщает N-TV. Эксперт в области обороны Родерих Кизеветтер предупреждает о раздражении союзников из-за ошибок Германии: «Наши партнёры — Франция и Великобритания — теперь считают Германию ненадёжной, потому что Россия узнаёт то, чего не должна узнавать».

Христианские демократы призывают правительство, наконец, осознать, что Россия считает весь Запад, включая Германию, «врагом и целью войны». Поэтому канцлеру Олафу Шольцу пора перестать «пускать дым на зеркала» в вопросе о поставке крылатых ракет Taurus на Украину. По словам Кизеветтера, Берлину необходимо быстро изменить свои цели и поддержать Украину: она «должна выиграть эту войну любой ценой».

Ранее Шольц исключил поставку системы вооружений Taurus Киеву, несмотря на критику со стороны своих партнёров по коалиции. Канцлер мотивирует свой отказ тем, что в случае поставки Германия может быть втянута в войну, в том числе при непосредственном участии немецких военных.