После обнародования внутренних переговоров между офицерами бундесвера политики ХДС предостерегают о раздражении Франции и Великобритании из-за ошибок Германии, сообщает N-TV. Союзники Берлина в Европе теперь считают Германию ненадёжной, потому что из-за неё Россия получила информацию, которой не должна обладать.
После перехвата разговора между офицерами бундесвера ХДС опасается недовольства в Париже и Лондоне, сообщает N-TV. Эксперт в области обороны Родерих Кизеветтер предупреждает о раздражении союзников из-за ошибок Германии: «Наши партнёры — Франция и Великобритания — теперь считают Германию ненадёжной, потому что Россия узнаёт то, чего не должна узнавать».
Христианские демократы призывают правительство, наконец, осознать, что Россия считает весь Запад, включая Германию, «врагом и целью войны». Поэтому канцлеру Олафу Шольцу пора перестать «пускать дым на зеркала» в вопросе о поставке крылатых ракет Taurus на Украину. По словам Кизеветтера, Берлину необходимо быстро изменить свои цели и поддержать Украину: она «должна выиграть эту войну любой ценой».
Ранее Шольц исключил поставку системы вооружений Taurus Киеву, несмотря на критику со стороны своих партнёров по коалиции. Канцлер мотивирует свой отказ тем, что в случае поставки Германия может быть втянута в войну, в том числе при непосредственном участии немецких военных.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Владимир Зеленский допустил неточность, говоря о том, что Европейский союз поставил Вооружённым силам Украины только 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, он не учёл снаряды, которые Украина должна купить у ЕС самостоятельно.
Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары германскими ракетами Taurus по Крымскому мосту, решил отрицать уже очевидную подготовку немцев к войне.
Переговоры с нынешней властью Украины невозможны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Мирные переговоры с новыми руководителями этой страны можно будет вести только в случае, если они признают новые реалии, сложившиеся в результате спецоперации.
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