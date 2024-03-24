DT: Великобритания увидела в заявлениях России о теракте «предлог» для расширения военных действий на Украине

В британском правительстве сочли, что президент России Владимир Путин намерен использовать теракт в «Крокус Сити Холле» для расширения военных действий на Украине, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, с этим утверждением согласились в Польше, а также в частном порядке в США, где публично, однако, ограничились выражением соболезнований и осуждением теракта.

Великобритания предупредила Россию, чтобы она не использовала трагедию в «Крокус Сити Холле» в качестве «предлога» для расширения военных действий на Украине, пишет The Daily Telegraph. Британские политики выступили с критикой обращения Владимира Путина к россиянам, в котором президент обвинил Киев в попытке помочь четырём исполнителям теракта скрыться.

Так, анонимный источник в службе безопасности Уайтхолла заявил в беседе с изданием, что, по его мнению, Путин «не должен использовать эту надуманную связь в качестве какого-либо оправдания для усиления своей незаконной войны на Украине». Председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алисия Кернс, в свою очередь, обвинила российские СМИ в распространении фейковых видео «в попытке обвинить Украину, и отметила, что ничто не указывает на причастность Киева.

Поддержали утверждения британского правительства и в Польше, где премьер-министр Дональд Туск заявил, что надеется, что «эта ужасная трагедия не станет для кого-либо предлогом для усиления насилия и агрессии».

Официальные лица США в частном порядке также выразили обеспокоенность относительно «необоснованных заявлений о причастности Украины», увидев в них способ для России оправдать дальнейший рост напряжённости или начать мобилизацию в стране. Однако в публичных заявлениях Вашингтон пока ограничился выражением соболезнований и осуждением теракта.