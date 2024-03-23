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Bloomberg o заявлении Путина: Кремль пытается увязать теракт с Украиной

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Президент Владимир Путин пытался указать на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле», хотя напрямую не обвинил власти Украины в причастности к трагедии, пишет Bloomberg. Президент в обращении отметил, что исполнители теракта намеревались скрыться на Украине, уточнив, что для них было подготовлено «окно» для пересечения границы.
Bloomberg o заявлении Путина: Кремль пытается увязать теракт с Украиной
AP

Президент России Владимир Путин сообщил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» найдены и задержаны, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, в своём обращении Путин пытался указать на украинский след в теракте, хотя напрямую не обвинял власти Украины в причастности к трагедии.

По словам президента, исполнители теракта были задержаны по пути на Украину, где намеревались скрыться. Путин уточнил, что для них было подготовлено «окно» для пересечения границы. При этом он пообещал установить личности всех причастных и наказать каждого, кто готовил теракт.
 
При этом сама Украина отрицает причастность к теракту. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби также уточнил, что, по мнению Вашингтона, ничто не указывает на то, что к нему может быть причастен Киев.
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Bloomberg США Северная Америка
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