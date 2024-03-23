Bloomberg o заявлении Путина: Кремль пытается увязать теракт с Украиной

22:40
Путин заявил, что Запад трактует всё всегда в свою пользу
История с бомбардировками Югославии показала, что на Западе российские контрагенты всегда всё трактуют в свою пользу, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Белград», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».
22:37
Бастрыкин поручил наградить людей, спасших пострадавших при теракте в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности всех участвовавших в спасении людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» для рассмотрения вопроса о награждении.
22:35
Ерастова: то, что весь день появляется в соцсетях, не паника, а провокация
Президент ФТСАРР Надежда Ерастова объяснила действия ведущего, который призвал сохранять спокойствие, во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холле».
22:30
Турнир по танцевальному спорту отменили после теракта в «Крокусе»
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил, что чемпионат и первенство России по танцевальному спорту отменили после трагедии в концертном зале.
22:28
Женщина рассказала, как им с мужем удалось спастись при теракте в «Крокусе»
Женщина, которой удалось спастись при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, как они с мужем выжили.
22:25
Воробьёв объявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
22:22
Захарова: украинские инфотеррористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе»
Украинские информационные террористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22:21
«Нефтчи» — об отмене матча со «Спартаком»: мы понимаем скорбь и траур
Пресс-служба азербайджанского «Нефтчи» прокомментировала отмену товарищеского матча с московским «Спартаком» из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».
22:10
Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины
В 12 регионах Украины объявлен сигнал воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
22:09
Бельгия Тедеско не смогла обыграть Ирландию в товарищеском матче
Сборная Бельгии по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ирландии.
22:04
Клишас: решение КС по казни не предполагает отмену моратория в отдельных случаях
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.
22:00
ТАСС: четырёх подозреваемых в теракте в «Крокусе» привезли на допрос в Москву
Четырёх подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» доставили в Москву на допрос в Следственный комитет России.
21:55
Сестра Уткина рассказала, что в детстве Василий «офутболил» папины шахматы
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин пересказал слова сестры Василия Уткина об их детстве.
21:48
Депздрав: более 4 тысяч людей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»
Более 4 тыс. людей пришли в донорские центры сдать кровь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
21:45
Тренер по танцам заявил, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что участники соревнований не пострадали.
21:40
Тренер рассказал, почему спустился на парковку во время теракта: понимал, что авто не вернём
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал, как проходила эвакуация.
21:38
«Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО «Газпром» к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV).
21:34
На матче «Црвена звезда» — «Зенит» почтили память Уткина и жертв теракта в «Крокусе»
Перед товарищеским матчем между «Црвеной звездой» и «Зенитом» на стадионе дважды включали песню группы «Ленинград» в память о комментаторе Василии Уткине, также болельщики посвятили баннер жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
21:28
Никарагуа объявляет 24 марта днём траура в знак солидарности с народом России
Власти Никарагуа объявили 24 марта днём траура в знак солидарности с народом России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
21:21
В МИД Германии на русском языке выразили соболезнования россиянам
В МИД ФРГ выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на русском языке.
21:21
Депутат Чепа назвал ужасным преступлением теракт в «Крокусе»
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
21:20
Ерастова: после эвакуации в другой отель приехали дети в шортах, причём мамочка-то одета
Президент ФТСАРР Надежда Ерастова заявила, что спешка во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холле» была не нужна.
21:15
Ерастова: кто-то бежал из отеля «Крокуса» сломя голову, даже не накинув на себя ничего
Президент ФТСАРР Надежда Ерастова прокомментировала эвакуацию людей из «Крокус Сити Холла» во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.
21:14
Работавший гардеробщиком подросток спас больше сотни людей в «Крокусе»
Работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».
21:14
Посольство Британии приспустит флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»
Британское посольство в Москве приспустит свой флаг в День траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
21:10
Ерастова: когда сработала система оповещения, турнир по танцам остановили и началась эвакуация
Президент ФТСАРР Надежда Ерастова подробно рассказала, как проходила эвакуация людей во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холле».
21:08
В МЧС обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе»
В МЧС России обновили данные по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
21:05
Группа «Пикник» не может связаться с помощницей директора коллектива
Группа «Пикник» заявила, что не может связаться с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер.
21:04
Ряд банков заявили, что готовы списать кредиты пострадавших в «Крокусе»
Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
21:00
Тренер объяснил, почему соревнования по танцам не прекратили сразу после сообщений о нападении
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал о стрельбе в здании во время национального первенства.
20:59
Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались в «Крокусе».
Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались после теракта в «Крокус Сити Холле».
20:55
Тренер по танцам: несмотря на сообщение о стрельбе, соревнования никто не прекращал
Тренер по бальным танцам, находившийся во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал, были ли слышны выстрелы во время соревнований.
20:52
Додик объявил день траура в Республике Сербской в знак солидарности с Россией
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом.
20:51
Баллы «Миллиона призов» можно перевести на помощь пострадавшим в «Крокусе»
Сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований для пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
20:50
Тренер: когда все узнали про выстрелы, сразу побежали в раздевалку собирать вещи
Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла», рассказал, как развивались события во время теракта в Подмосковье.
20:49
Власти США выясняют, были ли американцы среди пострадавших в теракте в «Крокусе»
Власти США выясняют, пострадали ли американские граждане при теракте в «Крокус Сити Холле», заявил представитель Госдепа.
20:48
Очевидец: террористы использовали «коктейли Молотова» в «Крокусе»
Террористы использовали «коктейли Молотова» в зале «Крокуса» и поджигали сиденья, сообщила RT выжившая студентка из Химок Анна.
20:46
Жителей Подмосковья предупредили о сообщениях террористического характера
Жителям Подмосковья поступают сообщения террористического характера — не нужно связываться с их авторами и распространять публикации, заявила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
20:45
Опубликовано видео допроса четвёртого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
Опубликовано видео допроса четвёртого подозреваемого в теракте в «Крокусе», 19-летнего Мухаммадсабира Файзова, в больнице.
20:38
ГП: в «Крокусе» в полном объёме проводились проверки пожарной безопасности
Проверки пожарной безопасности проводились в «Крокус Сити Холле» в полном объёме.
20:37
Футболисты «Динамо» в течение следующей недели сдадут кровь для пострадавших в теракте
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда игроки команды коллективно сдадут кровь для пострадавших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла».
20:29
Воробьёв: основная часть операции в «Крокусе» может закончиться 24 марта
Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокусе», где случился теракт, должны завершить 24 марта.
20:24
Игрок детской сборной «Спартака» помог эвакуировать людей из «Крокуса»
15-летний Ислам, подрабатывающий в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания более 100 человек во время теракта.
20:18
Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства до конца 2024 финансового года — 30 сентября.
20:13
«Зенит» почтил память жертв трагедии в «Крокусе», посетив храм в Белграде
Футбольный клуб «Зенит» посетил храм святого Саввы в Белграде и почтил память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
20:10
МО: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны
уничтожили БПЛА ВС Украины в Белгородской области, заявили в Министерстве обороны России.
20:01
Полиция Латвии запрещает гражданам приносить цветы к посольству России в Риге
Латвийская полиция запрещает неравнодушным приносить цветы к посольству России в Риге, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».
20:00
Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чечне
Автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чеченской Республике.
19:44
Более 30 пострадавших при теракте в «Крокусе» лечатся амбулаторно
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек, сообщили в Депздраве Подмосковья.
19:43
Организаторы соревнований по танцам отказались эвакуировать детей во время теракта в «Крокусе»
Организаторы соревнований по танцевальному спорту, которые проходили в «Крокус Сити Холле», отказались эвакуировать детей и продолжали соревнования во время теракта.